Riflettori accesi sul 58esimo Rallye Elba – Trofeo Città di Porto Azzurro

PORTO AZZURRO – La magia dei motori torna a infiammare le strade dell’isola con il 58° Rallye Elba – Trofeo Città di Porto Azzurro, prima tappa dell’International Rally Cup 2025. L’edizione di quest’anno si annuncia tra le più ricche e combattute di sempre, con ben 92 equipaggi iscritti, 25 vetture Rally2, cinque nazioni rappresentatee una folta partecipazione locale con 23 equipaggi elbani.

Un parterre di protagonisti da alta classifica

Dal punto di vista sportivo, il pronostico per la vittoria resta apertissimo. A partire con il numero uno sarà lo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS), già vincitore dell’IRC 2022 e attualmente terzo nel campionato italiano assoluto. Al suo debutto sull’asfalto elbano, Avbelj dovrà vedersela con avversari di assoluto rilievo, a cominciare da Stefano Albertini, vincitore nel 2017 e terzo nel 2024, anch’egli su Fabia Rally2.

Grande attesa anche per il ritorno all’Elba del siciliano Andrea Nucita, stavolta con la Citroen C3 Rally2, e del comasco Alessandro Re, galvanizzato dalla recente vittoria al Valtellina Rally. In lizza per i vertici anche Antonio Rusce, Rudy Michelini, Marco Silva, Gianluca Tosi, Marcello Razzini, Roberto Cresci, Filippo Bravi, Paolo Oriella, Nicola Sartor, Francesco Di Palma e Alessandro Battaglin, quest’ultimo con una Mitsubishi Lancer Evo R4.

L’orgoglio di casa

Non mancherà il cuore elbano, con equipaggi locali che daranno battaglia sulle strade di casa. In prima fila Francesco Bettini, Andrea Volpi e Walter Gamba, rispettivamente al volante di Skoda Fabia e Hyundai i20. La nutrita rappresentanza isolana testimonia il legame profondo tra l’Elba e il suo rally, evento identitario per sportivi e tifosi.

Giovani promesse e due ruote motrici

Tra le vetture a due ruote motrici, fari puntati sui locali Montauti e “Lo Ciao” (Renault Clio S1600), sull’emiliano Guglielmini, sui pistoiesi Danesi e Moricci, sul pisano Straffi e soprattutto sull’estone Jaspar Vaher, 18 anni, al debutto con la nuova Lancia Ypsilon dopo la bella prova al “Ciocco”. Promette spettacolo anche il 21enne elbano Alessio Mannoni, figlio d’arte, alla sua seconda gara ufficiale con una Peugeot 208 Rally4.

Due giorni di sfide ad alta intensità

Il programma sportivo prevede sei prove speciali per un totale di 87,75 km cronometrati, su un percorso complessivo di 223,36 km.

Venerdì 2 maggio , partenza alle 16:30 da Porto Azzurro con le prime due speciali: Capoliveri (9,80 km) e Volterraio-Rio (18,56 km). Rientro in parco chiuso a Portoferraio alle 19:40.

Sabato 3 maggio, ripartenza alle 8:55 con due speciali da ripetere: Marciana Marina-Marciana-Campo (18,52 km) e Due Colli (11,43 km). Gran finale previsto a Portoferraio alle ore 15:30.

Il parco assistenza sarà nuovamente allestito lungo la darsena di Portoferraio.

Dirette streaming per vivere la gara anche da casa

La passione per il rally potrà essere seguita anche a distanza grazie alle dirette streaming curate da Sportcultura.tv, visibili su Facebook e YouTube.

Il calendario delle dirette: