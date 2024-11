Ritorno al PalaMacchia per l’infrasettimanale della Libertas Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ancora un turno infrasettimanale per la Libertas Livorno.

La Libertas Livorno 1947 torna al PalaMacchia (palla due il 6 novembre, arbitri Nuara, Giovannetti e Perocco) per affrontare Ueb Gesteco Cividale del Friuli, una delle squadre più in forma del campionato. I gialloblù di coach Pillastrini (vero e proprio guru della panchina) sono infatti in serie positiva da quattro turni nei quali, tra l’altro, si sono tolti la soddisfazione di andare a vincere in casa della capolista Rimini (unico ko dei romagnoli) e di sconfiggere Cantù.

Le Aquile hanno adottato la stessa filosofia tattica della Libertas inserendo gli stranieri negli spot di 1 e 2. Nella fattispecie il play è l’argentino Redivo (18 punti di media fin qui) e la guardia l’americano Marks che viaggia con il 68% nel tiro da due. L’uomo-barometro della squadra è il nostro concittadino Giacomo Dell’Agnello che torna a casa da protagonista.

La Libertas non avrà Tozzi, alle prese con il mal di schiena, ma dalla sua, ci saranno i 2400 del PalaMacchia e soprattutto tutta l’autostima data dal successo di Forlì.

La Libertas ritrova Cividale due anni e mezzo dopo il turno di playoff di serie B che vide i giallobù – poi promossi in A2, prevalere per 3-0.