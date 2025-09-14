Serie C, Arezzo corsara e capolista solitaria a punteggio pieno

|
AREZZO – Le gare della domenica di serie C hanno visto due formazioni agli antipodi in classifica.
L’Arezzo si conferma capolista a punteggio pieno andando a vincere sul campo della Juve Next Gen. Una vittoria sofferta e in rimonta dopo che i bianconeri erano andati sul doppio vantaggio. A decidere il match una rete di Ravasio, entrato al posto di Cianci alla mezzora della ripresa.
Si allunga invece la striscia negativa del Livorno, ko per 3-0 con la Vis Pesaro al primo successo stagionale e quasi mai in partita.
I tabellini
Juve Next Gen – Arezzo 2-3JUVENTUS NEXT GEN
: Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Turco, Deme (30’st Amaradio), Faticanti, Macca (42’st Cudrig), Rouhi (21’st Puczka); Anghelè (21’st Okoro), Guerra (21’st Vacca). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owosu, Savio, Brugarello, Pagnucco, Martinez. Allenatore: Brambilla
AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (32’st Gigli), Tito (1’st Righetti); Chierico, Guccione, Mawuli (12’st Iaccarino); Pattarello (30’st Varela), Cianci (30’st Ravasio), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. Allenatore: Bucchi
ARBITRO: Maccorin di Pordenone (Leotta di Acireale e Sicurello di Seregno)
RETI: 2’pt Turicchia, 25’pt Turco, 35’pt Pattarello, 20’st autogol Pedro Felipe, 49’st Ravasio
NOTE: Ammoniti Scaglia, Chierico, Chiosa, Turco, Tavernelli. Angoli: 3-9
Vis Pesaro – Livorno 3-0
VIS PESARO: Pozzi; Ceccacci, Di Renzo (1’st Tonucci), Beghetto (33’st Primasso); Tavernaro (41’st Nina), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini (17’st Di Paola); Nicastro, Stabile (17’st Mariani). A disposizione: Guarnone, Fratti, Ferrari, Forte, Berengo, Bocs, Franchetti, Ascione, Ventre. Allenatore: Stellone.
LIVORNO: Seghetti; Baldi, Noce, Nwachukwu; Biondi (12’st Mawete), Odjer (12’st Cioffi), Welbeck (39’st Panattoni), Hamlili (12’st Panaioli), Antoni; Marchesi; Di Carmine (3o’st Dionisi). A disposizione: Tani, Ciobanu, Gentile, Malva, Calvosa, Haveri, Marinari, Peralta. Allenatore: Formisano.
RETI: 2’pt Stabile, 30’pt Paganini, 42’st Vezzoni
NOTE: Ammoniti Di Renzo, Giovannini, Antoni, Mawete, Tonucci, Ceccacci. Espulsi Noce e l’allenatore in seconda del Livorno