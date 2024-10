Tifoso della Libertas Livorno aggredisce giocatore di Cantù: la società si scusa

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Aggredito un giocatore di Cantù al PalaMacchia durante la sfida del campionato di A2 di basket, la Libertas Livorno prende posizione.

“La Libertas Livorno 1947 – si legge nella nota della società – condanna incondizionatamente il gesto isolato del tifoso che durante la partita di domenica scorsa con Acqua San Bernardo Cantù ha colpito il giocatore ospite Riccardo Moraschini. Il club porge le più sentite scuse alla società Pallacanestro Cantù e allo stesso Moraschini. In queste ore convulse la Libertas Livorno 1947 ha provveduto ad individuare il tifoso responsabile del deprecabile gesto che è stato convocato in sede per un confronto serio e profondo”.

“La società – conclude – ringrazia con riconoscenza tutta la tifoseria per il comportamento corretto e rispettoso tenuto domenica scorsa durante tutta la durata della partita. Il suo sostegno e lo spettacolo amaranto offerto non possono essere macchiati dallo sconsiderato comportamento di un singolo soggetto. La Libertas Livorno 1947 da ultimo ribadisce la stigmatizzazione di quanto accaduto, episodio che niente ha in comune con lo stile e l’etica della società da sempre fondati sui valori di rispetto degli avversari e di ripudio della violenza”.