L’eredità del dono: dai 69 anni di Alfo ai 18 del nipote. Una lezione di altruismo all’ospedale di Lucca

LUCCA – La propensione ad aiutare il prossimo, a volte, è un valore che si tramanda per via ereditaria. Lo dimostra la singolare e virtuosa vicenda che ha avuto come palcoscenico il Centro trasfusionale di Lucca, dove nei giorni scorsi si è assistito a un vero e proprio passaggio di consegne all’insegna del senso civico: tre esponenti in linea retta della stessa famiglia si sono presentati insieme per donare il sangue.

I riflettori di questa giornata dedicata all’altruismo si sono accesi in particolar modo su Sebastian Andreini. Per il ragazzo, appena diciottenne, si è trattato del primo prelievo ufficiale. Ad accompagnarlo in questo importante esordio nel mondo del volontariato sanitario c’erano due guide d’eccezione: il padre Cristiano, di 46 anni, e il nonno Alfo, 69 anni. Uniti dai legami di parentela e dalla medesima sensibilità sociale, i tre condividono anche la militanza all’interno della stessa realtà territoriale, figurando tutti come iscritti al gruppo Autonomi Colle Castelvecchio di Compito.

L’iniziativa della famiglia Andreini è stata accolta con profonda gratitudine dal personale sanitario della struttura. La dottoressa Rosaria Bonini, direttrice del servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale (Sit) lucchese, ha voluto sottolineare il grande peso specifico di questa azione. Secondo la specialista, vedere un nucleo familiare compatto nell’avvicinare i propri giovani alla cultura del dono rappresenta un modello inestimabile per l’intera comunità.

Coinvolgere le nuove generazioni è infatti un passaggio obbligato e cruciale. Solamente attraverso la sensibilizzazione dei ragazzi, stimolati da buoni esempi come quello ricevuto da Sebastian, il sistema sanitario può sperare di guardare al futuro con serenità, garantendo la fondamentale autosufficienza ematica agli ospedali del territorio.

Sulla scia di questo episodio, il Centro coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla cittadinanza: per intraprendere il percorso di donatore è sufficiente rivolgersi alle varie associazioni di settore, oppure mettersi direttamente in contatto con la struttura trasfusionale più vicina.