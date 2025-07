Dagli spettacoli ai combattimenti, ad Altopascio torna ‘Convivium. Medioevo e Ospitalità’

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Dopo il grande successo della prima edizione, Altopascio torna a festeggiare il patrono San Jacopo con Convivium. Medioevo e Ospitalità, la festa medievale della cittadina del Tau, che stasera (25 luglio) e la mattina di domani (26 luglio) animerà il centro storico con esibizioni, spettacoli, performance con il fuoco, dimostrazioni, lezioni didattiche e molto altro ancora.

Luglio Altopascese 2025, va ad affiancarsi alle celebrazioni religiose previste per la giornata di oggi (25 luglio) – messa e processione – che riporteranno nel giorno del patrono anche la tradizione del Calderon d’Altopascio, realizzato con il contributo dell’amministrazione comunale: in piazza Garibaldi la Misericordia offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti una pastasciutta, rievocando l’antica usanza di distribuire cibo ai viandanti di passaggio in città. Il nome della manifestazione, Convivium. Medioevo e Ospitalità, si riallaccia infatti alle tradizioni storiche del paese del Tau, richiamando l’antica ospitalità dei suoi cittadini che erano soliti accogliere nelle loro case i pellegrini. La manifestazione, organizzata dalle Contrade San Paolino insieme al Comune di Altopascio e inserita nel calendario del, va ad affiancarsi alle celebrazioni religiose previste per la giornata di oggi (25 luglio) – messa e processione – che riporteranno nel giorno del patrono anche la tradizione del, realizzato con il contributo dell’amministrazione comunale:, rievocando l’antica usanza di distribuire cibo ai viandanti di passaggio in città. Il nome della manifestazione, Convivium. Medioevo e Ospitalità, si riallaccia infatti alle tradizioni storiche del paese del Tau, richiamando l’antica ospitalità dei suoi cittadini che erano soliti accogliere nelle loro case i pellegrini.

“La festa medievale di Altopascio è un momento che unisce aggregazione, convivialità, ricerca, approfondimento, conoscenza e intrattenimento – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e gli assessori Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi – Anche quest’anno uniamo due realtà storiche, il gruppo Casteldurante e le Contrade di San Paolino di Lucca, con l’obiettivo di creare una manifestazione per tutti, capace di coinvolgere il paese. Il tutto sempre in concomitanza della nostra festa patronale, perché questa settimana è quella dedicata all’identità della cittadina del Tau, alla riscoperta della tradizione che diventa anche incontro, attualità, scambio, crescita reciproca, momenti belli per stare insieme. Nella stessa logica abbiamo riattivato la tradizione del Calderone, che rappresenta l’essenza più forte di quello che siamo come comunità: una terra capace di accogliere e di ospitare”.

“Sono soddisfatto che anche quest’anno il Comune di Altopascio abbia scelto le Contrade San Paolino per celebrare la festa del patrono San Jacopo – afferma il presidente delle Contrade, Giovanni Barsanti – Questo è motivo di grande orgoglio per la nostra associazione. Noi ci impegneremo come sempre nel realizzare al meglio la manifestazione. Ringrazio quindi l’amministrazione per la fiducia riposta nelle Contrade, e mi auguro che Convivium. Medioevo e Ospitalità possa proseguire nel futuro e continuare a crescere”.

mezzanotte di venerdì 25 luglio sarà allestito il Villaggio Medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri, dove poter ammirare gli hobbisti in abiti storici durante la produzione e assistere alle loro lezioni aperte. Ci saranno lo zoccolaio, il ceramista, il miniaturista, lo scalpellino, il coramaio con la lavorazione del cuoio e il banchetto dedicato ai giochi medievali. Non mancheranno il reparto dedicato alla lavorazione del ferro con l’arrotino e la fabbricazione delle armi – frecce, balestre e puntali – e del camaglio, e il reparto della falegnameria con la lavorazione del legno. Le dame si esibiranno nelle arti della cardatura e filatura della lana e del ricamo. L’evento riproporrà il consolidato format di Lucca Medievale nelle tre piazze storiche di Altopascio, piazza Ricasoli, piazza Garibaldi e piazza Ospitalieri. Qui, dalle 18 allamezzanotte di venerdì 25 luglio sarà allestito il, dove poter ammirare gli hobbisti in abiti storici durante la produzione e assistere alle loro lezioni aperte. Ci saranno lo zoccolaio, il ceramista, il miniaturista, lo scalpellino, il coramaio con la lavorazione del cuoio e il banchetto dedicato ai giochi medievali. Non mancheranno il reparto dedicato alla lavorazione del ferro con l’arrotino e la fabbricazione delle armi – frecce, balestre e puntali – e del camaglio, e il reparto della falegnameria con la lavorazione del legno. Le dame si esibiranno nelle arti della cardatura e filatura della lana e del ricamo.

La tradizione panificatoria della città di Altopascio e la sua antica disposizione all’ospitalità – cui si ispira il nome Convivium. Medioevo e Ospitalità – saranno protagoniste della manifestazione grazie al Forno Medievale, affiancato a un’antica macina in pietra collocata davanti al Calderon d’Altopascio in piazza Garibaldi. Un esemplare unico reperito e restaurato dalle Contrade San Paolino, che riprodurrà fedelmente, sotto gli occhi degli spettatori, tutto il processo di macinatura: seguirà la cottura del pane e della focaccia tipica dell’età di mezzo all’interno del forno da campo.

Ad affiancare il Forno Medievale e il villaggio, a partire dalle 20 – a seguito della processione e della solenne messa dedicate al Santo Patrono – saranno allestite varie attività, proposte dai gruppi di rievocazione storica partecipanti a Convivium. Le Contrade San Paolino terranno lezioni aperte di cornamusa medievale e balestra antica da banco, queste ultime tenute dal maestro d’armi Mauro Tolomei: i partecipanti potranno simulare, seduti sul pancaccio, un tiro nel corniolo. Nell’area della falconeria, a cura de Il Falconiere del Granducato di Toscana, si potranno ammirare circa 20 esemplari di rapaci, che durante la serata si esibiranno insieme ai loro addestratori in spettacoli notturni e dimostrazioni di volo. Spazio inoltre alla didattica con l’attività per adulti e bambini dal titolo Falconieri per un giorno. Infine, La Compagnia delle Sàrtie di Campi Bisenzio, specializzata in scherma storica, proporrà attività didattiche e dimostrazioni di combattenti in armatura.

Ampio spazio sarà dedicato anche a musica, teatro e danza. A partire dalle 20 di venerdì 25 luglio le tre piazze cittadine si trasformeranno nel palcoscenico di numerose performance, pronte a incantare grandi e piccini: le coreografie storiche de Lo Studiorum Lucca, le esibizioni dei tamburi e musici delle Contrade San Paolino e del Gruppo Storico di Casteldurante e gli show dei Folet D’La Marga, che dopo il grande successo riscosso a Lucca Medievale sbarcano per la prima volta ad Altopascio con spettacoli di giocoleria, teatro e con il fuoco.

Non mancheranno inoltre le novità, con il Primo Torneo Convivium di Arceria Medievale in programma venerdì 25 luglio in piazza Garibaldi alle 21.30, e la conferenza dal titolo Altopascio, non solo pane e pellegrini: svelando i segreti del guardaroba medievale a cura della dottoressa Sara Paci Piccolo, storica dell’arte e dell’abbigliamento, che chiuderà la manifestazione doma i (26 luglio) alle 10 in Sala Granai (piazza Ospitalieri).

“Il Torneo di Arceria della Compagnia delle Sàrtie rappresenta un’importante novità per questa manifestazione – conclude il presidente delle Contrade, Giovanni Barsanti – Ci auguriamo che nel futuro possa essere ampliato ad altre associazioni e diventare un appuntamento fisso di Convivum”.

Notti dell’Archeologia 2025, iniziativa promossa dalla Regione Toscana. La sera di oggi (25 luglio), infatti, alle 21.30 al Loggiato Mediceo, si terrà la conferenza dal titolo La carta archeologica del Comune di Altopascio: risultati e prospettive per il territorio curata dalla dott.ssa Letizia Chiti e dalla prof.ssa Monica Baldassarri, con la presenza della dott.ssa Neva Chiarenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e della dott.ssa Saskia Cavazza, responsabile del settore pianificazione del territorio del Comune di Altopascio. Sempre al Loggiato, a partire dalle 21 fino alle 23, sarà possibile partecipare alle visite guidate del centro storico e vedere i reperti della raccolta storica. La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione, le persone interessate saranno divise in piccoli gruppi al momento del loro arrivo. Sempre ad Altopascio, inoltre, tornano le, iniziativa promossa dalla Regione Toscana. La sera di oggi (25 luglio), infatti, alle 21.30 al Loggiato Mediceo, si terrà la conferenza dal titolocurata dalla dott.ssa Letizia Chiti e dalla prof.ssa Monica Baldassarri, con la presenza della dott.ssa Neva Chiarenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e della dott.ssa Saskia Cavazza, responsabile del settore pianificazione del territorio del Comune di Altopascio. Sempre al Loggiato, a partire dalle 21 fino alle 23, sarà possibile partecipare alle. La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione, le persone interessate saranno divise in piccoli gruppi al momento del loro arrivo.

Convivium. Medioevo e Ospitalità è organizzato dall’associazione di rievocazione storica delle Contrade San Paolino di Lucca con il patrocinio e il sostegno del Comune di Altopascio, con la partecipazione del Gruppo Storico di Casteldurante presieduto da Piera Nicoletti e numerosi artisti e compagnie provenienti da tutta la Toscana e oltre: Il Falconiere del Granducato di Toscana, la Compagnia delle Sàrtie di Campi Bisenzio, Lo Studiorum Lucca, i Folet D’La Marga delle Terre del Canavese (Torino) e Federico Del Carlo con la Bottega del Battiloro.

È possibile consultare il programma completo di Convivium. Medioevo e Ospitalità anche sul sito dedicato , sulla pagine Facebook e Instagram del Comune di Altopascio e di Contrade San Paolino.

Le Contrade San Paolino. Nata a Lucca il 27 febbraio 1991 come Terziere San Paolino, l’associazione diventa operativa con il nome Contrade San Paolino dal 1994 ed è attualmente Campione in carica di balestra antica da banco a squadre. Il suo obiettivo è rievocare le origini e la storia di Lucca durante il Medioevo, con particolare riferimento al periodo di fine XIV secolo. Comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi principali: balestrieri, tamburini e figuranti. Svolge vari eventi rievocativi sul territorio lucchese come i Pali cittadini di San Paolino e Santa Croce, partecipa ai tornei e ai campionati LITAB e organizza manifestazioni di rievocazione storica.

Il Programma di Convivium. Medioevo e Ospitalità 2025

Venerdì 25 luglio

ore 18

Apertura del Villaggio Medievale (piazza Ospitalieri, Garibaldi, Ricasoli)

Tamburini e Musici delle Contrade San Paolino e Gruppo Storico di Casteldurante (piazza Ospitalieri, Garibaldi, Ricasoli)

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio) – Il Battiloro (piazza Garibaldi)

ore 18,30

Lezione aperta di balestra – Contrade San Paolino (piazza Ospitalieri)

Esibizione danze storiche – Lo Studiorum Lucca (piazza Garibaldi)

ore 19

Le Miniature nel Medioevo (piazza Ospitalieri)

L’uomo in armatura, momento didattico – Compagnia delle Sàrtie (piazza Garibaldi)

ore 19,30

La panificazione – Contrade San Paolino (piazza Garibaldi)

Lezione aperta di Falconeria – Il Falconiere del Granducato di Toscana (piazza Ricasoli)

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio) – Il Battiloro (piazza Garibaldi)

ore 20

Jullaria dell’andar suonando e cantando – Folet D’La Marga (piazza Ricasoli, Garibaldi, Ospitalieri)

Le candele nel Medioevo – Contrade San Paolino (piazza Ospitalieri)

ore 20,30

Esibizione di danze storiche – Lo Studiorum Lucca (piazza Garibaldi)

Lezione aperta di cornamusa medievale (piazza Ospitalieri)

Scherma storica – Compagnia delle Sartiè (piazza Garibaldi)

ore 21

Falconeria, Il Volo dell’avvoltoio e Falconieri per un giorno – I Falconieri del Granducato di Toscana (piazza Ricasoli)

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio) – Il Battiloro (piazza Garibaldi)

Le Miniature nel medioevo (piazza Ospitalieri)

ore 21,30

Primo Torneo Convivium di Arceria Medievale (piazza Garibaldi)

Esibizione danze storiche – Lo Studiorum Lucca (piazza Garibaldi)

Giochi medievali – Contrade San Paolino (piazza Ospitalieri)

ore 22

Musica, teatro e giocoleria: storie lontane por ringraziar l’ospitalità della città di Altopascio ed il profumo del suo pane – Folet D’La Marga (piazza Ricasoli)

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio) – Il Battiloro (piazza Garibaldi)

Le candele nel Medioevo – Contrade San Paolino (piazza Ospitalieri)

ore 22,30

Falconeria: esibizione notturna rapaci – Il Falconiere del Granducato di Toscana (piazza Ricasoli)

Lezione aperta di balestre – Contrade San Paolino (piazza Ospitalieri)

Tamburini e Musici – Contrade San Paolino e Gruppo storico di Casteldurante (piazza Ricasoli)

ore 23

Scherma storica – Compagnia delle Sàrtie (piazza Garibaldi)

Lezione aperta di cornamusa medievale (piazza Ospitalieri)

ore 23,30

Chominciamento de foco – Folet D’La Marga (piazza Ricasoli)

ore 24

Tamburini e Musici delle Contrade San Paolino e del Gruppo Storico di Casteldurante

Chiusura del Villaggio Medievale

Sabato 26 luglio

ore 10

Conferenza (sala Granai): Altopascio, non solo pane e pellegrini: svelando i segreti del guardaroba medievale a cura della dott.ssa Sara Paci Piccolo