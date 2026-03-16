Guida responsabile, si conclude il progetto Road4Life

LUCCA – Il progetto Road4Life sulla sicurezza stradale arriva alla sua fase conclusiva con un appuntamento pubblico dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della mobilità responsabile. L’evento finale è in programma mercoledì 18 marzo alle 9 nella sala Tobino di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, ente promotore dell’iniziativa.

Il progetto Road4Life rientra nel programma nazionale Mobilità sicura, finanziato attraverso il Fondo contro l’incidentalità notturna sulla base dell’accordo tra Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anci e Upi – Unione delle Province d’Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla guida, in particolare quando si è sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

L’evento conclusivo si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci. A seguire è previsto l’intervento di Celestino Marchini dell’associazione Mondo di Claudio Marchini onlus, che porterà la propria testimonianza nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Il programma della mattinata prevede anche una master class dedicata alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, curata dal comandante della Polizia Provinciale Saverio Polifroni insieme ai sovrintendenti Diego Ciardella e Gianni Rinaldi. Successivamente interverrà Alberto Martinelli, mobility manager della Provincia di Lucca, con un intervento dedicato alla mobilità sicura che includerà un percorso esperienziale di simulazione della guida alterata.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il lavoro svolto nelle scuole attraverso il progetto educativo Road4Life. In particolare, un laboratorio di fumetto realizzato con gli studenti del Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca, guidato dalla fumettista Astrid Lucchesi della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, ha permesso ai ragazzi di raccontare attraverso immagini e storie i temi della prevenzione e della sicurezza alla guida.

Il progetto Road4Life sicurezza stradale è stato inoltre presentato anche al Lucca Comics & Games, dove più di 500 persone hanno potuto partecipare alle attività divulgative dedicate alla mobilità responsabile.

La giornata si concluderà con un quiz finale e la premiazione degli studenti che hanno preso parte al progetto.