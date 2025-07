Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival: il programma della serata

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – La regina del pop internazionale è pronta a far ballare Lucca. Questa sera, Jennifer Lopez salirà sul palco del Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale Up All Night uno degli eventi più attesi dell’estate musicale toscana.

L’arrivo della star americana ha trasformato la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Previsti oltre 16mila spettatori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, sono attesi nell’area spettacoli allestita sugli spalti delle storiche Mura, pronte ad accogliere un live che si preannuncia esplosivo tra coreografie mozzafiato, cambi d’abito spettacolari e una scaletta pensata per far cantare tutto il pubblico.

La scaletta del concerto potrebbe ricalcare quella della tappa di Budapest di ieri (20 luglio), e includere i principali successi della popstar.

On the Floor Save Me Tonight Booty Ain’t Your Mama Jenny From the Block I’m Real Regular Get Right I’m Into You Moments in Love Birthday Love Don’t Cost a Thing All I Have Gracias a la vida (cover di Violeta Parra) If You Had My Love (con intro flamenco) Ain’t It Funny Qué Hiciste Si Una Vez (cover di Selena) Wreckage of You Waiting for Tonight Dance Again Let’s Get Loud Play Free El Anillo

Una scaletta che ripercorre i momenti più iconici della sua carriera, arricchita da arrangiamenti inediti e momenti emozionanti, tra ritmo latino, pop, dance e ballate.

L’organizzazione e i divieti

Per garantire sicurezza e viabilità, il Comune di Lucca ha disposto un piano straordinario di viabilità e sosta (ordinanze 1771 e 1772 del 15 luglio). Viale Carducci e viale Europa saranno chiusi al traffico già da lunedì 21 luglio, con ulteriori limitazioni per i veicoli commerciali dalle 14. Attivi parcheggi straordinari a pagamento in zona Palatucci, Stazione e Cittadella, mentre ai residenti sono riservate aree in viale Cavour e Regina Margherita.

Dopo i sold out in Spagna e in Ungheria, Lucca si prepara ad accogliere una delle icone più amate del panorama musicale mondiale. Jennifer Lopez è atterrata all’aeroporto di Pisa e, secondo indiscrezioni, si rilasserà in Versilia prima di raggiungere il palco.

A 56 anni, la cantante e attrice continua a conquistare il pubblico con energia, eleganza e una presenza scenica senza pari. Il concerto lucchese rappresenta non solo un ritorno in grande stile dopo anni di assenza dai palchi italiani, ma anche un omaggio a una carriera costellata di premi, dischi di platino e record globali.

Lucca è pronta: stasera, sotto le stelle, si accende la magia di J.Lo. Appuntamento alle 21,30.