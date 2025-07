Jennifer Lopez con la maglia della Carrarese, l’immagine fa il giro del web

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Una foto che ha fatto il giro del web. Jennifer Lopez, superstar internazionale, è stata immortalata mentre indossava la maglia gialloazzurra della Carrarese Calcio 1908. L’immagine, pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del club, ha acceso i social e il cuore dei tifosi. La didascalia? Ironica e perfetta: “Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia.”

Nel giro di poche ore, il post è diventato virale. Migliaia di like, condivisioni, commenti. L’entusiasmo è stato contagioso.

Sulla schiena della maglia spiccano il numero 10 – cifra iconica dei campioni – e il nome JLo. Il tutto a pochi giorni dal concerto della cantante al Lucca Summer Festival, andato in scena il 21 luglio, unica data italiana del suo tour.

Dietro l’operazione c’è un’idea ben precisa. Giulia Lucetti, responsabile stampa della Carrarese, ha orchestrato il tutto. Era presente allo show, tra pubblico e backstage. È stata lei a consegnare la maglia a Jennifer, documentando l’incontro con alcuni scatti subito diventati virali.

La maglia donata è la seconda divisa della scorsa stagione. Bianca, con venature che richiamano il marmo delle Alpi Apuane. I dettagli gialli e azzurri richiamano i colori della città di Carrara. Non un regalo qualunque, ma un omaggio al territorio. JLo ha apprezzato: pare conoscesse già qualcosa della tradizione marmifera locale.

Il progetto ha avuto il benestare dei vertici del club. Presidente e direttore hanno approvato con entusiasmo. Il risultato? Un colpo di comunicazione perfettamente riuscito.

Anche se lontano dal campo, questo momento è entrato nella storia recente della Carrarese, squadra appena promossa in Serie B. I tifosi non si sono fatti attendere. Nei commenti al post compaiono inviti fantasiosi e cori immaginari. “Ti aspettiamo in curva”, scrive qualcuno. Qualcun altro sogna già una JLo ospite allo stadio dei Marmi.

Intanto, Carrara gode di una visibilità internazionale inattesa. Un gesto semplice, una foto ben studiata, e il calcio ancora una volta dimostra la sua forza: unire mondi distanti, con un tocco di genio e un pizzico di cuore.