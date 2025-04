Jennifer Lopez, unica data italiana al ‘Lucca Summer Festival 2025’

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – La leggendaria Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival 2025 con tour Jennifer Lopez: Up all night live in 2025. Appuntamento il 21 luglio nell’area delle mura storiche, che ha già ospitato fra gli altri i Rolling Stones e Roger Waters, per la sua unica data italiana.

Lopez, conosciuta come l’artista totale – cantante, ballerina e attrice – è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. Ad oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

I biglietti saranno disponibili nella presale esclusiva di Radio101 da mercoledì (9 aprile )alle 11 a giovedì alle 23,59. La general sale apre venerdì (11 aprile) alle 11.

Jennifer Lopez è una forza della natura. Dominando numerosi settori come attrice, produttrice, cantante e imprenditrice, ha raggiunto traguardi che pochi possono eguagliare. È l’unica artista donna ad aver conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche sia musicali che cinematografiche. Ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, venduto più di 80 milioni di dischi, e ottenuto miliardi di stream e visualizzazioni tra musica e video musicali. Nel cinema, Jennifer Lopez continua a conquistare il pubblico. I suoi recenti film su Netflix, Atlas e The mother, hanno entrambi raggiunto il primo posto sulla piattaforma. The mother è attualmente uno dei 10 film più visti di sempre su Netflix. Nel 2025, il suo ultimo film Unstoppable ha raggiunto il primo posto su Amazon Prime Video a livello globale, mentre la sua interpretazione in Kiss of the spider woman ha ottenuto recensioni entusiastiche al Sundance Film Festival. Il suo prossimo film per Netflix, Office romance, è attualmente in produzione con l’attore e sceneggiatore Brett Goldstein. In ogni ambito della sua carriera, Jennifer Lopez continua a superare ogni limite, consolidando il suo status di icona globale e artista poliedrica per eccellenza.

Ulteriori informazioni qui.