La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama

CAMAIORE – È quasi completa la line up de La Prima Estate che torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione negli ultimi due weekend di giugno, dal 20 al 22 e dal 27 al 29.

Kings of Leon, Air, Grace Jones, Spiritualized, TV On the Radio e Yard Act arrivano sul palco in esclusiva per la loro unica data italiana. E con loro Mogwai, St. Vincent, Tony Humphries, Nic Cester, Peter Cat Recording Co.; Calibro 35 e Lucio Corsi in quota tricolore.

Un cartellone prestigioso e dal respiro profondamente internazionale che guarda oltre gli streaming del momento concentrandosi sulla qualità e lo spessore artistico in un palco unico a pochi passi dal mare, quel Parco BussolaDomani che ospitò tra gli altri Frank Zappa e Miles Davis, salutando l’addio alle scene di Mina.

Moodymann è tra gli ultimi artisti che si aggiunge a questa edizione per la serata Club Friday di venerdì 27 giugno. Pseudonimo di Kenny Dixon Jr., in arrivo da Detroit, è tra i nomi più amati, eclettici e innovativi dell’house music. La sua miscela di jazz, funk e jazz, ricontestualizzata all’interno dell’house, è frutto di un talento puro e un’infinita passione per la ricerca che rendono il suo sound unico e la sua consolle leggendaria.

La serata è ideata e realizzata in collaborazione con il Kama Kama, uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90.

Ecco allora che nella stessa serata sale in consolle anche Tom Trago, garanzia di creatività e profondità. Produttore, dj, remixer e conduttore radiofonico olandese, ha passato gli ultimi due decenni viaggiando e conquistando alcuni dei club più rinomati d’Europa. Con loro anche Mario Scalambrin, colonna portante dello storico locale di Camaiore, idolo del popolo Kama con il suo sound esplosivo.

Tra le novità di quest’anno l’iniziativa Next Stage in collaborazione con il locale milanese Detune, pensata per sostenere i talenti emergenti della scena musicale italiana.

I cinque che supereranno le selezioni avranno l’opportunità di esibirsi di fronte al pubblico del festival accanto ai più grandi nomi della musica internazionale.