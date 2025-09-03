Lucca Film Festival 2025: Giuseppe Veneziano protagonista con la mostra ‘Art Fiction’

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Il Lucca Film Festival, giunto alla sua ventunesima edizione (in programma fra il 20 e il 28 settembre), conferma la sua vocazione a intrecciare cinema e arti visive. Un percorso iniziato nel 2012 con la storica mostra dedicata a David Lynch – allora presente con fotografie, litografie e disegni – e proseguito negli anni con esposizioni su autori come David Cronenberg, Peter Greenaway, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Federico Fellini e Luchino Visconti.

Quest’anno il testimone passa a Giuseppe Veneziano (Mazzarino, 1971), artista di punta del movimento New Pop e del gruppo Italian Newbrow, tra le voci più rappresentative dell’arte contemporanea italiana. A Palazzo Guinigi, nel cuore di Lucca, Veneziano presenta dal 10 al 28 settembre la mostra Art Fiction, curata da Alessandro Romanini e inaugurata mercoledì 10 alle 18.

In esposizione venti dipinti che fondono linguaggi diversi: cinema, pittura, fumetto, web, design, videogiochi e musica. Una “sinfonia visiva” che si nutre di citazioni e rimandi culturali, mettendo in dialogo icone pop e riferimenti storici.

Tra le opere più significative: Mr Wolf. Problem Solver, ispirato al personaggio cult di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, reinterpretato in chiave critica rispetto al presente socio-economico; Lockdown, che fonde le atmosfere sospese di Edward Hopper con l’universo fumettistico DC Comics, evocando Batman e il Joker; una Pietà pop in cui il Joker sostituisce Cristo, mescolando sacro e profano, tradizione e contemporaneità.

Il percorso, come sottolinea Romanini, mette in scena le relazioni pericolose tra arte e cinema: un cortocircuito culturale che rivela la necessità umana di narrare e rielaborare la realtà attraverso la fiction.

Architetto di formazione, Veneziano vive tra Milano e Pietrasanta. Ha partecipato alla 54ª Biennale di Venezia (2011) e a rassegne internazionali come la Biennale Italia-Cina (2012), Praga (2009), San Pietroburgo (2008) e Pechino (2008). Le sue opere sono entrate in importanti musei e istituzioni italiane e straniere – dalla Triennale di Milano al MART di Rovereto, dai Musei Capitolini al Museum of Modern Art di Shanghai – e sono state esposte in gallerie a Londra, Monaco e New York.

Con Art Fiction il Lucca Film Festival rinnova la sua missione: raccontare, attraverso l’arte contemporanea, i rapporti vitali e complessi che il cinema intrattiene con le altre forme di espressione.