Lucca, in tantissimi al ‘Club Job Party’ dell’associazione Oikos

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Celebrare il meglio della formazione pratica e dell’impegno giovanile, in un’atmosfera festosa, conviviale e coinvolgente.

È stato un grande successo il Club Job Party, evento del Progetto Club Jobche ha raccolto tantissimi tra famiglie, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, trasformando il pomeriggio di ieri (20 giugno) in un momento vivo e partecipato.

A partire dalle 18.30, l’area allestita in Via delle Cornacchie, dietro la scuola media di San Vito si è animata con esposizioni, dimostrazioni pratiche e racconti. I veri

protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto durante l’anno: con orgoglio e passione, hanno presentato i risultati dei laboratori a cui hanno partecipato, spiegando il lavoro svolto e le competenze acquisite.

I visitatori hanno potuto ammirare le biciclette restaurate nella Riciclofficina, esempio concreto di sostenibilità e riutilizzo; i manufatti artigianali realizzati nel laboratorio di Falegnameria, espressione di precisione e creatività; i pregiati pezzi unici del laboratorio Arte del Gioiello, e le composizioni grafiche, i filmati e i fotomontaggi digitali prodotti nel laboratorio di Graphic Design. Ogni elaborato è stato il risultato tangibile di un percorso educativo basato sull’apprendimento esperienziale e sulla valorizzazione dei talenti individuali.

Il Progetto Club Job, promosso dall’associazione di promozione sociale Oikos e finanziato dal Comune di Lucca (Assessorato ai Servizi Sociali e Sicurezza), dalla Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Piana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si è confermato ancora una volta una delle iniziative più significative nel panorama educativo locale. Gli interventi degli educatori, degli amministratori presenti e degli stessi ragazzi hanno sottolineato l’importanza di un approccio didattico che unisce teoria e pratica, stimolando motivazione, autostima e senso di appartenenza.

“È stato emozionante vedere i nostri figli raccontare con orgoglio quello che hanno imparato – ha commentato una madre – Si capisce quanto questi laboratori siano stati importanti, non solo per le competenze che i ragazzi hanno acquisito ma anche nella loro crescita personale”.

Significativo anche l’intervento dell’assessore di Lucca al bilancio, tributi e organizzazione del personale Moreno Bruni, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto sul territorio dal Club Job. Dimostrazione di ciò sono i risultati raggiunti dal progetto, frutto – ha evidenziato Bruni – di un impegno condiviso: la dedizione e la competenza degli operatori, il rapporto costante e costruttivo con le scuole, la qualità degli strumenti messi a disposizione e l’attenzione che il Comune ha voluto riservare, anche attraverso l’uso degli spazi, a un’iniziativa così significativa per i nostri giovani.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, pizzette, patatine, un po’ di musica e tanti abbracci, a confermare quanto il percorso compiuto insieme abbia lasciato nei ragazzi un segno profondo, umano prima ancora che formativo.

“Per molti allievi, però, non è un addio ma solo un arrivederci – dice la presidentessa dell’associazione Oikos, Simona Velardi – I laboratori di Falegnameria, Riciclofficina, Arte del Gioiello e Graphic Design non vanno in vacanza e le iscrizioni alle attività estive sono quasi al completo. Il prossimo appuntamento è già segnato: lunedì 30 giugno 2025 si riparte con il Club Job Estate!”.

Per informazioni scrivere a info@associazioneoikos.it.