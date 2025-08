Lucca, una notte sotto le stelle tra musica e bellezza: torna “E lucevan le stelle”

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – La notte di San Lorenzo è pronta a incantare ancora una volta la città. Domenica 10 agosto torna E lucevan le stelle…, l’evento che trasforma le Mura di Lucca in un palcoscenico naturale, dove musica e storia si intrecciano sotto il cielo estivo.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna si conferma un appuntamento atteso da cittadini e visitatori, un’occasione per vivere le suggestioni della notte delle stelle cadenti immersi nella bellezza del patrimonio lucchese. Protagoniste assolute saranno ancora una volta le Mura e le torri civiche, aperte in via eccezionale al chiaro di luna per offrire scorci inediti sulla città illuminata.

Quest’anno il programma si arricchisce con una novità: Aspettando lucevan le stelle, una serie di matinée musicali pensate per accompagnare Lucca verso la serata del 10 agosto. Dall’1 al 3 e poi l’8 e 9 agosto, dalle 10:30 alle 12:00, il Baluardo San Regolo accoglierà i visitatori con esecuzioni dal vivo di brani firmati da giganti come Puccini, Bach, Mozart, Bizet e Mascagni, in collaborazione con il Laboratorio Brunier. Una colonna sonora d’attesa per immergersi, già dal mattino, nell’atmosfera unica dell’evento.

A partire dalle 21,15, le Mura prenderanno vita grazie a un percorso musicale diffuso: piccoli concerti dal vivo, per lo più di musica classica, si alterneranno tra i baluardi che da San Paolino arrivano fino a quello della Libertà. Sedie, figuranti in costume, luci soffuse e suoni non amplificati accompagneranno il pubblico in un’esperienza intima e immersiva.

ela formula “acustica” consente di vivere l’evento in armonia con la città, evitando di disturbare chi abita nel centro storico. Una scelta che, fin dalla prima edizione, rappresenta il segno distintivo dell’iniziativa.

Per l’occasione, Torre Guinigi e Torre delle Ore resteranno aperte anche in orario serale, offrendo la possibilità di salire in cima per ammirare la città dall’alto. I biglietti saranno disponibili in loco o prenotabili online tramite la piattaforma Summae.

L’assessora alla cultura Mia Pisano e quello al turismo Remo Santini hanno sottolineato il valore dell’iniziativa: “Grazie al prezioso contributo delle associazioni locali, anche quest’anno regaliamo a Lucca una serata all’insegna di musica, cultura e meraviglia. È un’opportunità unica per immergersi nella sua storia millenaria, ma con un’anima vibrante e attuale“.

Musica tra baluardi e torri

La serata si aprirà con la marcia itinerante della Banda del Comune di Lucca, in partenza dal Caffè delle Mura. A seguire, il chitarrista Giandomenico Anellino proporrà un viaggio tra i grandi classici del cantautorato italiano e internazionale.

Il Baluardo San Paolino ospiterà le sonorità jazz e blues di Ambrogio Pagani, grazie al Circolo Jazz Lucca. Al Baluardo della Libertà, spazio al Quartetto di clarinetti del Conservatorio Boccherini, che eseguirà brani celebri di Puccini, Bizet, Mascagni e Morricone.

Al Baluardo San Regolo, l’Ensemble Timbralia accompagnerà il pubblico in un repertorio antico e tradizionale, mentre i chitarristi Antonio Dimasi e Francesco Gargano si esibiranno grazie alla collaborazione con La Sagra Musicale Lucchese.

Infine, al Baluardo San Colombano, l’associazione Laboratorio Brunier proporrà arie liriche con il soprano Maria Bruno e il pianista Petr Yanchuk. A seguire, Animando chiuderà la serata con il duo formato da Stefano Teani al pianoforte e Agnese Manfredini al flauto.

Il programma potrebbe arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni, con nuove proposte che renderanno la notte lucchese del 10 agosto un vero e proprio omaggio alla musica, alla città e al desiderio di stupirsi ancora.