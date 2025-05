Lucca Summer Festival 2025: l’estate dei record con i concerti delle leggende della musica

LUCCA – Il grande appuntamento estivo della musica in Toscana è giunto alla sua 26esima edizione: Lucca è infatti già in preparazione per il Lucca Summer festival 2025, che caricherà questi mesi estivi di emozioni indescrivibili.

Anche quest’anno, il cuore storico della città, ovvero Piazza Napoleone, si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, pronto ad accogliere migliaia di persone da ogni parte d’Italia e del mondo. Non si tratta solo di una serie di concerti: è un’esperienza collettiva, un rituale urbano che mescola musica, emozioni e esperienze.

La line-up del 2025 è da togliere il fiato. Si alternano leggende del rock, stelle del pop, artisti italiani che hanno fatto la storia e nuovi protagonisti della scena contemporanea. Alcuni nomi? Carlos Santana, Nick Cave, Jennifer Lopez. E ancora i Dream Theater, gli Scorpions, Alanis Morissette, Bryan Adams… ma anche artisti nostrani come Ghali, Irama, Venditti e il ritorno emozionante di Riccardo Cocciante.

Il bello del Lucca Summer Festival è proprio questo: la varietà, la capacità di parlare a pubblici diversi, di far convivere nello stesso calendario generazioni e gusti musicali differenti senza mai perdere la propria identità.

Il festival è anche un ottimo pretesto per godersi Lucca in tutta la sua bellezza. Puoi passare la giornata passeggiando sulle mura, visitando le chiese, scoprendo botteghe artigiane, sorseggiando un bicchiere di vino toscano. tutto in attesa delle grandi serate previste.

Il Lucca Summer Festival non è solo un calendario di concerti: è un invito a vivere la musica in modo pieno, a rallentare i ritmi, a lasciarsi travolgere dalle emozioni. È il modo in cui una città si apre e si dona.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del festival e, come ogni anno, vanno a ruba.