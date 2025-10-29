Si alza il sipario su Lucca Comics and Games: cinque giorni dedicati al fumetto e al gioco intelligente

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Cinque giorni di festa per la città della Mura fra fumetti, cartoni, cinema e musica. E tutto quanto fa spettacolo

Su il sipario per Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente.

La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da oggi (29 ottobre) fino a domenica 2 novembre, nel mondo della creatività e dell’immaginazione, con eventi, spettacoli, giochi, manga, fumetti, parate cosplay e festeggiamenti.

Appuntamento alle 11 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per la cerimonia inaugurale del Festival, che vedrà come ospiti d’onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025 e il celebre regista Luc Besson, che entreranno a far parte della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Durante la cerimonia interverranno il ministro della cultura Alessandro Giuli, l’ambasciatore di Francia a Roma Martin Briens, Guillaume Roussone, console generale di Francia a Firenze e Florence Alibert, direttrice dell’Institut Français.

Insieme a loro sul palco il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi. L’evento ospiterà inoltre la cerimonia di emissione del francobollo dedicato ai 50 anni di Goldrake e la presentazione in anteprima della medaglia d’argento dei Pokémon realizzata da Poste Italiane.

Per questo 59esimo anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: French Kiss.