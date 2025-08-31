Un successo da 70mila persone per la Notte Bianca a Lucca

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Si è chiusa con un altro grandissimo successo di pubblico l’edizione numero 12 della Notte di Bianca di Lucca, che sabato sera ha registrato in città una folla stimata fra le 65 mila e le 70 mila persone, in aumento rispetto al 2024.

Tantissima gente sul piazzale Arrigoni per Lucca Sospesa – il suggestivo spettacolo della mezzanotte che ha visto circa 100 droni luminosi disegnare in cielo immagini dei principali simboli lucchesi: le Mura, la Torre delle Ore, la cattedrale di San Martino, Ilaria Del Carretto, Giacomo Puccini e la Pantera, a cui si sono uniti omaggi moderni al Lucca Summer Festival e a Lucca Comics & Games. Uno spettacolo mozzafiato che ha saputo incantare il pubblico, diventando ben presto virale anche sui social.

Tanta curiosità lungo vie e piazze per lo show itinerante della Miwa Cartoon Band, ma tanti applausi anche per lo spettacolo di arte circense in piazza San Giovanni. E poi ancora, una menzione speciale per la performance teatrale della Compagnia T come Teatro, spettacolo inclusivo che ha visto la presenza di interpreti del linguaggio dei segni. Tanta gente inoltre a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, per l’osservazione delle stelle dalla terrazza curata da Centrottica Lucca, e per la mostra dedicata agli ottant’anni dell’associazione.

E ancora, folla per le scuole di danza e nei locali per i dj set che hanno fatto ballare migliaia di persona fino alle 2, orario limite fissato per la musica. Tante gente infine alle visite guidate alla scoperta di angoli della città spesso sconosciuti ai lucchesi stessi, e per le aperture straordinarie di torri, palazzi e musei. Una serata che, una volta di più, è filata via liscia e senza intoppi o problemi di ordine pubblico, a riprova di quanto la Notte Bianca sia un evento capace di abbracciare persone di tutte le età.

“La nostra associazione – affermano il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e la direttrice Sara Giovannini – intende ringraziare in primo luogo l’amministrazione comunale, partner indispensabile e consolidata della manifestazione. Ed in modo particolare il sindaco Mario Pardini, che ha portato il suo graditissimo saluto in piazzale Arrigoni, subito prima dell’inizio dello spettacolo della mezzanotte. E poi tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, che hanno sostenuto anche questa edizione della Notte Bianca: Regione, Prefettura, Provincia, Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Castegneto Banca 1910, Enegan, Nuova Comauto, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis. Associazione, Ente nazionale Sordi e Lucca Plus”.

“Un plauso – proseguono Cordoni e Giovannini – va poi a tutti i commercianti che affiancano la manifestazione con le loro iniziative, a tutti gli artisti, alle guide turistiche e a coloro che hanno proposto eventi di qualsiasi genere. E infine un ringraziamento enorme alle forze dell’ordine, ai professionisti che hanno redatto il piano della sicurezza, alla protezione civile, a tutti i suoi volontari e all’agenzia Fox, che hanno vigilato sul corretto svolgimento della serata, e infine agli operatori di Sistema Ambiente, che anche stavolta hanno ripulito la città a tempo di record”.

“Un ringraziamento a chiudere – sottolineano il presidente e la direttrice di Confcommercio – alla struttura della nostra associazione che ha lavorato con impegno e dedizione all’organizzazione della festa, in modo particolare alla funzionaria Martina Carnicelli ideatrice come sempre del programma artistico e culturale della serata”.