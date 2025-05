Unione Europea e nazionalismi, a Lucca l’incontro con Sergio Fabbrini

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Riprendono le attività di Lucca@Europa. Il gruppo di impegno civico incontra i cittadini per confrontarsi insieme sulla nuova sfida lanciata all’Unione Europea da nazionalisti e sovranisti.

L’appuntamento è per domani (15 maggio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino, dove Sergio Fabbrini presenterà il suo nuovo libro Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata (Mondadori, 2025). La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.

Nel suo libro, il professor Sergio Fabbrini, ordinario di scienza politica e relazioni internazionali all’università Luiss, uno dei massimi esperti della struttura istituzionale dell’UE, affronta una questione fondamentale per il futuro dell’Unione: “come reagire al progetto delle forze nazionaliste e sovraniste di svuotare e indebolire dall’interno il processo di integrazione e unità europea – spiegano gli organizzatori dell’incontro -. Giorgia Meloni, Viktor Orban o Marine Le Pen non vogliono uscire dell’Unione Europea, ma rifiutano il progetto che le ha dato vita. Una sfida che non ha precedenti. Il rischio è fare dell’Unione Europea una qualsiasi organizzazione internazionale, mentre il nazionalismo si presenta nella società europea sotto nuove vesti”.

Alla luce di questa sfida, l’autore non si limita ad analizzare l’Europa così com’è ma indica una possibile via d’uscita che guarda al futuro dell’europeismo: “Alla nuova sfida sovranista, gli europeisti dovrebbero rispondere con una nuova prospettiva federalista”.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Lucca@Europa all’indirizzo luccaeuropa@gmail.com o alla pagina Facebook Lucca at Europa.

Sergio Fabbrini è professore ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Università Luiss Guido Carli. Ha insegnato in diverse università americane ed europee tra cui la Harvard Kennedy School, il Departement of Political Science della University of California di Berkeley, il Nuffield College di Oxford e il Robert Schumann Center for Advanced Studies, European University Institute (EUI) di Firenze. Il suo volume più recente è A federalist Alternative for European Governance: The European Union in Hard Time (Cambridge University Press, 2025). È editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. È considerato uno dei più autorevoli studiosi europei di politica comparata.