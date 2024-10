Provincia di Lucca: insediato Consiglio neo presidente Pierucci

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Provincia di Lucca: insediato a Palazzo Ducale il Consiglio provinciale con il neo presidente Pierucci

Provincia di Lucca, si è insediato il nuovo Consiglio del neo presidente Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore.

Pierucci, centrosinistra, ha battuto Mario Pardini, centrodestra, sindaco di Lucca.

Il neo presidente riceve il testimone da Luca Menesini, sindaco di Capannori.

Elezioni Provincia, ricordiamo, in cui votano soltanto sindaci e consiglieri comunali.

Vicepresidente Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio

Pierucci: “La Provincia dovrà continuare ad essere la casa dei Comuni. L’ente deputato a raccogliere le istanze dei 33 Comuni che compongono il nostro splendido territorio provinciale. Un ente che oltre ad avere competenze fondamentali sulla viabilità e sull’edilizia scolastica è chiamato a coordinare e supportare il percorso di sviluppo delle amministrazioni locali. Nonostante la legge di riforma Delrio, la Provincia continua ad essere l’istituzione più vicina ai cittadini insieme ai Comuni che hanno davvero il polso dei territori, che ne vivono le necessità a cui quotidianamente danno risposte, che ne conoscono a fondo capacità e possibilità di sviluppo.

Il mio impegno, così come quello di tutti i Consiglieri provinciali che compongono il nuovo consesso, sarà quello di continuare a garantire e rafforzare questo cruciale legame di prossimità coi territori. E potremo farlo forti di un servizio pregresso e attuale, che vede tutti noi impegnati nei Comuni come amministratori locali”.

Poi Pierucci: “Il mondo intorno a noi sta cambiando. La politica, quindi, ha anche il dovere di accompagnare e guidare la società nell’affrontare questi mutamenti. E lo dobbiamo fare attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione. Sul tavolo ci sono infrastrutture, servizi e opere pubbliche, che rappresentano un continuo miglioramento del benessere quotidiano di tutti noi, ma anche e soprattutto la cultura, incaricata di educare e guidarci al futuro, sottolineando una volta di più la nostra natura umana, fatta di emozioni e di pensiero”.

Nel riservarsi di delineare i punti programmatici dell’azione di governo nella prossima seduta del Consiglio, il presidente Pierucci “ha sottolineato all’assise di voler continuare e incrementare i cospicui investimenti già in atto sul fronte della strade di competenza e delle scuole”. Pierucci: “Con un’importante opera parallela di reperimento fondi tramite finanziamenti, che è la grande sfida delle amministrazioni di quest’epoca, e rafforzare la rete di proposta culturale messa in atto per ampliarne gli orizzonti”.

“Oggi si apre un nuovo ciclo, che ci vede, noi tutti insieme, protagonisti attivi, incaricati di lavorare per migliorare il nostro territorio: solo con il contributo di ciascuno di noi potremo fare della Provincia di Lucca un luogo ancora migliore per vivere, lavorare e crescere”.

Con la prima seduta del Consiglio provinciale di Lucca il giuramento di Marcello Pierucci che, come previsto dalla legge Delrio, è sia presidente della Provincia sia presidente del Consiglio provinciale, e la convalida degli eletti

Dodici i consiglieri provinciali che rimarranno in carica 2 anni, mentre invece il mandato del presidente (legge Delrio) è di 4 anni.

In base ai risultati delle preferenze espresse nelle elezioni di domenica 29 settembre, alla lista ‘Provincia casa dei Comuni democratici civici progressisti – Pierucci Presidente’ sono stati assegnati 5 seggi, occupati dai consiglieri Luca Menesini, Andrea Carrari, Pietro Onesti, Federico Gilardetti e Patrizio Andreuccetti nominato presidente del gruppo consiliare.

Lorenzo Alessandrini rappresenta invece, anche in veste di capogruppo, la lista ‘Civici in Provincia’.

Gli altri consiglieri eletti: Chiara Consani (capogruppo) e David Saisi della lista ‘Civici e plurali’. Da lista ‘Centrodestra e civiche per Mario Pardini presidente’ gruppi consiliari Fratelli d’Italia con Mara Nicodemo (capogruppo) e Simone Frugoni e Lega Salvini premier con Armando Pasquinelli (capogruppo) ed Antonio Tognini.

Insediamento introdotto da una breve esibizione di un gruppo di studenti del Conservatorio Boccherini di Lucca che hanno eseguito l’inno nazionale e alcuni brani di Giacomo Puccini.

Con un minuto di silenzio chiesto dal neo presidente Pierucci “per sottolineare la necessità di trasmettere un messaggio di speranza affinché torni la pace in Ucraina e in Medio Oriente”.