Guardia di Finanza in azione per il Carnevale: individuati otto lavoratori ‘al nero’

VIAREGGIO – Carnevale fa rima con festa, ma non per tutti. Mentre i viali a mare di Viareggio si riempivano di maschere e turisti per il periodo più allegro dell’anno, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lucca hanno tenuto gli occhi ben aperti sul rispetto delle regole del lavoro. Un dispositivo di controllo rinforzato proprio in occasione dei grandi corsi mascherati ha portato alla luce una realtà fatta di irregolarità diffuse nel settore del commercio e della ricettività, con numeri che fotografano un fenomeno tutt’altro che isolato.

I baschi verdi del Gruppo di Viareggio hanno passato al setaccio diverse attività commerciali della Versilia, approfittando dello straordinario afflusso di visitatori che ha caratterizzato queste settimane. Il bilancio parla chiaro: su 13 interventi mirati alla tutela della sicurezza dei lavoratori, in ben 8 casi è emersa la presenza di personale non regolarmente assunto. Per quattro attività – nello specifico due ristoranti e due strutture alberghiere – la situazione è apparsa talmente grave, data la quantità di manodopera in nero impiegata, che le Fiamme Gialle hanno già avanzato la proposta di chiusura all’Ispettorato del Lavoro.

Ma c’è di più. Gli accertamenti successivi hanno svelato un paradosso che pesa sulle casse dello Stato: tra gli 8 lavoratori irregolari individuati, ben 5 percepivano indebitamente l’indennità mensile di disoccupazione, la Naspi. Una doppia scorrettezza che ha fatto scattare l’immediata segnalazione alla sede locale dell’Inps per la decadenza del beneficio e il recupero delle somme già versate. Per i datori di lavoro, invece, la strada si fa in salita: oltre all’obbligo di regolarizzare i dipendenti con contratti di almeno 90 giorni,

L’operazione condotta a Viareggio e dintorni conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto al lavoro sommerso, una piaga che non solo comprime i diritti fondamentali dei lavoratori, ma altera pesantemente il mercato. Si tratta di una forma di concorrenza sleale che danneggia gli imprenditori onesti e sottrae risorse vitali alla collettività, proprio in quei momenti di massima spinta economica per il territorio come è, da sempre, il Carnevale di Viareggio.