Fra Lucchese e Pianese è un pari scoppiettante fra le polemiche

Lucchese-Pianese 3-3LUCCHESE

: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello, Quirini, Fedato (71′ Selvini), Welbeck, Antoni, Gemignani (81′ Ndiaye), Catanese, Sabbione, Saporiti (71′ Sasanelli). A disposizione: Coletta, Allegreucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Visconti, Botrini, Leone, Moschella, Costantino. Allenatore: Gorgone

PIANESE: Boer, Simeoni (61′ Colombo), Mignani, Odjer, Polidori, Nicoli (61′ Da Pozzo), Chesti (81′ Spinosa), Indragoli, Proietto (61′ Mastropietro), Sorrentino (71′ Falleni), Baccadamo. A disp. Filippis, Reali, Pacciardi, Reali, Papini, Barbetti. Allenatore: Prosperi

ARBITRO: Toro di Catania

RETI: 45′ Mignani, 49′ Gemignani, 52′ Fedato, 62′ Quirini, 68′ rig. Odjer, 90′ Colombo

NOTE: Ammoniti Antoni, Odjer, Saporiti, Chiesti, Selvìni. Espulso Odjer

LUCCA – Pari fra tante polemiche e recriminazioni fra Lucchese e Pianese per l’infrasettimanale di serie C.

Succede di tutto al Porta Elisa. Antoni coglie una clamorosa traversa nel primo tempo ma a passare sono i senesi con il ‘solito’ Mignani.

A inizio ripresa si scatena la Lucchese con Gemignani, Fedato e Quirini. Un tris che potrebbe chiudere la partita ma così non è: un calcio di rigore per una spinta dubbia di Sabbione su Odjer porta quest’ultimo dal dischetto per i 2-3. Lo stesso Odjer viene espulso su una ripartenza favorevole ai rossoneri, che avrebbero voluto il vantaggio, ma in dieci la Pianese pareggia con Colombo.

Finisce 3-3 fra le polemiche, per un punto che piace di più agli ospiti, indenni su un altro campo difficile.