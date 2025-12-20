La Savino Del Bene Scandicci non è solo mondiale: successo corsaro a Perugia

Getting your Trinity Audio player ready...

Bartoccini Mc Restauri Perugia – Savino Del Bene Volley 0-3 (15-25, 19-25, 15-25)

BARTOCCINI PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 7, Lemmens n.e., Sirressi (L1), Vanjak 1, Ricci 1, Markovic 1, Recchia (L2), Bartolini 1, Mazzaro 6, Fiesoli, Gardini 10, Williams 12. All.: Giovi.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 7, Franklin 13, Ribechi (L2), Bosetti 3, Ognjenovic 3, Mancini, Graziani, Nwakalor 5, Antropova 16, Weitzel 6. All.: Gaspari.

ARBITRI: Giglio – Zanussi

PERUGIA – Sei giorni dopo la conquista del titolo mondiale in Brasile, la Savino Del Bene Volley dimostra di non aver perso concentrazione e ritmo, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Al PalaBarton Energy le ragazze di coach Marco Gaspari chiudono la pratica in 1 ora e 13 minuti, centrando la ventesima vittoria stagionale e l’undicesimo successo consecutivo considerando serie A1, Cev Champions League e Mondiale per Club Fivb.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley ha indirizzato subito il parziale grazie al servizio di Antropova e a un muro-difesa efficace, chiudendo 25-15.

Il secondo set è rimasto equilibrato fino a metà, poi Scandicci ha accelerato con Antropova, Weitzel e Franklin, imponendosi 25-19.

Nel terzo parziale la squadra di coach Gaspari ha dominato fin dall’inizio, scavando un solco immediato e chiudendo senza difficoltà 25-15.

A livello statistico, la superiorità della Savino Del Bene Volley emerge in modo chiaro: migliore in attacco (44% contro il 29% di Perugia), 7 ace realizzati contro i 2 delle padrone di casa e 8 muri vincenti a fronte dei 4 di Perugia. In ricezione spicca l’elevata qualità della Savino Del Bene Volley, con una percentuale di perfetta del 41%. Antropova, Mvp del match, chiude con 16 punti, ben supportata da Franklin con 13.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo il 23 dicembre (alle 20,30) al Pala BigMat di Firenze, nella sfida valida per il 16° turno di serie A1: le ragazze di coach Marco Gaspari ospiteranno la Honda Cuneo Granda Volley.

Coach Mattia Cozzi post-partita si srepime così: “Sapevamo che sarebbe stato ostico, perché Perugia è un campo sempre ostico per qualsiasi squadra. Abbiamo tenuto la concentrazione alta, che era l’obiettivo che ci eravamo prefissati prima della gara, soprattutto perché arriviamo da una settimana molto impegnativa, che ci ha visto vincere un trofeo importante. Non è mai semplice quando si riparte con un ritmo diverso, col campionato di serie A1 che in generale ha un livello veramente alto. Molto bene nel complesso, abbiamo tenuto l’attenzione molto alta e abbiamo lavorato molto bene in battuta e a ricezione secondo me. Abbiamo avuto forse un piccolo calo in difesa nel secondo set, ma siamo riusciti poi a riprendere subito l’attenzione e a stroncare l’iniziativa avversaria nel migliore dei modi.”