LUCCA – Marcell Jacobs con Virtus Lucca: ok per punteggi 2025 alla società toscana

Marcell Jacobs continua a portare i suoi punteggi 2025 alla società Virtus Lucca.

Il due volte campione olimpico di Tokyo 2020, 100 metri e 4×100, ha dato l’ok.

A comunicarlo la stessa Virtus Lucca: “L’ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia dell’Atletica Virtus Lucca da parte di Marcell Jacobs arriva con la firma sulla documentazione con la quale il campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della staffetta 4×100 ha manifestato l’intenzione di continuare a portare i suoi punteggi alla Virtus nel campionato di società anche per la stagione 2025 in nome del legame profondo che lo lega alla società che lo ha lanciato.

L’atleta, che dal 2013 è in forza alle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, si è espresso – così come previsto dalle norme federali – attraverso le modalità che consentono agli atleti dei corpi sportivi militari che lo desiderano, di contribuire al punteggio delle società con le quali erano tesserati in precedenza”.

“È una grandissima soddisfazione – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli – e soprattutto è una gratificazione per l’impegno e la passione che mettiamo da tantissimi anni per la crescita di tutti i nostri atleti, ognuno dei quali è sempre stato al centro del nostro operare quotidiano. L’attenzione a ogni singolo atleta nel tempo porta a soddisfazioni come questa che si ripetono ogni anno ormai da diverse stagioni con la volontà di un atleta del calibro di Marcell Jacobs di continuare a mantenere ancora un legame con la Virtus anche dopo l’epico titolo olimpico conquistato nei 100 metri a Tokyo. Un ringraziamento speciale a Marcell Jacobs, che continua a ispirare i nostri giovani atleti attraverso l’esempio, al suo team, alla mamma Viviana Masini e alle Fiamme Oro nella persona di Sergio Baldo, direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Padova, per la disponibilità dimostrata fin dalla prima stagione nel dare l’assenso a questa richiesta”.