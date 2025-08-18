30.1 C
Paolini e Martinelli, da un piccolo paese al tetto del mondo nel nome dello sport

La tennista campionessa olimpica è in finale al torneo Wta di Cincinnati, la pallavolista 19enne vince i mondiali under 21 con l'Italia

Sport
REDAZIONE
Paolini e Martinelli, da un piccolo paese al tetto del mondo nel nome dello sport (foto FB merged)
1 ' di lettura
BAGNI DI LUCCA – Bagni di Lucca continua a scrivere pagine importanti nello sport internazionale grazie al talento di due sue figlie.

Jasmine Paolini, numero uno del tennis italiano, ha conquistato la finale del prestigioso torneo WTA 1000 di Cincinnati, confermando il suo momento d’oro. Contemporaneamente, Silene Martinelli, giovane promessa della pallavolo cresciuta nelle file del settore giovanile lucchese, si è ritagliata un ruolo da protagonista ai mondiali under 21 con la maglia azzurra.

Paolini ha dimostrato anche sul cemento americano di essere entrata stabilmente nell’élite mondiale del tennis. La 28enne toscana ha battuto in semifinale Kudermetova in tre set e si giocherà la finale con la polacca Swiatek.

Mentre il tennis mondiale guarda a lei come nuova protagonista del circuito, un’altra lucchese si fa strada in uno sport di squadra. Silene Martinelli, centrale della nazionale italiana Under 21, è stata tra le rivelazioni della rassegna iridata in corso. La giovane atleta ha contribuito con prestazioni di alto livello alla cavalcata azzurra, terminata con il successo in finale al confermando il valore della scuola pallavolistica toscana e la determinazione che da sempre caratterizza gli sportivi della sua terra.

Paolini e Martinelli rappresentano al meglio la nuova generazione di atlete italiane: vincenti, determinate e con lo sguardo rivolto ai traguardi più ambiziosi. Da Bagni di Lucca a Cincinnati e ai mondiali, il messaggio è chiaro: i sogni, con lavoro e passione, possono davvero diventare realtà.

