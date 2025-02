Getting your Trinity Audio player ready...

AULLA – Contromano in autostrada e con la patente falsa, maximulta e denuncia per il conducente sulla A15.

Era sera tardi quando una pattuglia della sottosezione di Pontremoli della Polstrada di Massa, durante il consueto servizio di vigilanza stradale in autostrada, si è trovata a pattugliare la A15 tra Santo Stefano Magra e Aulla.

Sembrava una serata tranquilla, quando l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno strano abbaglio che proveniva da dove non doveva: in effetti, un’auto stava provenendo contromano lungo la carreggiata. È stato un attimo e i due agenti hanno immediatamente attivato la procedura di safety car, ponendosi al centro della carreggiata per rallentare e mettere, così, in sicurezza, il traffico veicolare; solo a quel punto si sono messi alle calcagna del pirata che, di lì a poco è stato fermato.

Alla guida un giovane senegalese, che ha spiegato l’accaduto imputandolo, semplicemente, a un errore e che ha esibito un permesso internazionale di guida apparso subito dubbio agli agenti.

Approfonditi gli accertamenti, infatti, è risultato falso e l’improbabile conducente, oltre alla contravvenzione di da 2046 a 8186 euro, è stato denunciato per falsità materiale e guida senza patente.