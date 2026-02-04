10.1 C
Dramma a Massa: anziano muore nell’incendio dell’abitazione, intossicati la moglie e tre carabinieri

Uno dei militari si è anche ustionato a un braccio nel tentativo di primo soccorso. Vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme mortali

REDAZIONE
MASSA – Il dramma si è consumato nelle prime ore della giornata a Massa, dove un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini ha strappato alla vita un anziano e ridotto in fin di vita la moglie.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a divorare i locali dell’abitazione, avvolgendo ogni cosa in una densa coltre di fumo nero che non ha lasciato scampo all’uomo. Quando i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono riusciti a farsi strada tra il calore e la fuliggine, per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. La moglie è stata invece estratta dai soccorritori in condizioni disperate: la donna, gravemente intossicata dai fumi sprigionati dal rogo, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso e lotta ora tra la vita e la morte in un letto d’ospedale.

Il bilancio del rogo sarebbe potuto essere ancora più pesante se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri, che si sono lanciati tra i fumi per tentare il salvataggio. Un atto di coraggio che è costato caro anche ai militari: due di loro sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati per accertamenti, mentre un terzo carabiniere è stato trasportato in ospedale in codice giallo per una lesione a un arto riportata durante le concitate operazioni di soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato la scintilla mortale. 

© Riproduzione riservata

