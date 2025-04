La Misericordia San Francesco di Massa compie 40 anni con una giornata di iniziative

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – La Misericordia San Francesco di Massa celebra i suoi 40 anni di impegno con Mis-Emergenza, un evento speciale che si terrà il 5 aprile in piazza Aranci a Massa. Organizzato dall’area emergenza della Misericordia, l’evento offre una serie di attività formative e interattive per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 40° anniversario della Misericordia San Francesco di Massa, un’associazione che da decenni garantisce sicurezza e assistenza alla comunità attraverso la formazione e l’intervento in situazioni critiche. MIS-EMERGENZA sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del soccorso e scoprire il valore della solidarietà.

Il programma

A partire dalle 15,30, l’evento offrirà numerose attività per tutte le età

Manovre salvavita : sessioni pratiche per imparare le manovre salvavita pediatriche e per adulti (massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree)

: sessioni pratiche per imparare le manovre salvavita pediatriche e per adulti (massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree) Esposizione di attrezzature e veicoli di emergenza : si possono scoprire da vicino le attrezzature e i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile, con spiegazioni sul loro funzionamento

: si possono scoprire da vicino le attrezzature e i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile, con spiegazioni sul loro funzionamento Attività per bambini : percorsi didattici, giochi educativi, caccia al tesoro e truccabimbi

: percorsi didattici, giochi educativi, caccia al tesoro e truccabimbi Prove di guida sicura : i maggiorenni potranno mettersi alla prova alla guida di un’ambulanza, accompagnati dai formatori della Misericordia

: i maggiorenni potranno mettersi alla prova alla guida di un’ambulanza, accompagnati dai formatori della Misericordia Camper della salute : uno spazio dedicato alla prevenzione e alla salute, con informazioni utili e screening gratuiti

: uno spazio dedicato alla prevenzione e alla salute, con informazioni utili e screening gratuiti Attività sociali : scopri come la Misericordia supporta la comunità con trasporti assistiti e altri servizi per chi ne ha bisogno

: scopri come la Misericordia supporta la comunità con trasporti assistiti e altri servizi per chi ne ha bisogno Musica e dj set: un pomeriggio di intrattenimento all’insegna del divertimento.

L’evento culminerà alle 18,30 con simulazioni dal vivo di interventi di emergenza, un’esperienza immersiva che permetterà ai partecipanti di vivere in prima persona le dinamiche di un intervento di soccorso.

Photo contest: reporter per un giorno

Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, è stato lanciato il contest fotografico Reporter per un giorno.

Quattro i semplici passi

Scatta una foto o registra un video durante l’evento che rappresenti i valori della Misericordia.

Segui la pagina Instagram @misericordiamassa

Condividi il tuo contenuto su Instagram, taggando @misericordiamassa e selezionando Invita Collaboratori.

e selezionando Il post con il maggior numero di like vincerà una maglietta personalizzata della Misericordia.

Gli organizzatori

“Mis-Emergenza rappresenta per noi un’importante opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, del volontariato e dell’intervento immediato in situazioni di emergenza. Grazie a questa iniziativa, possiamo fornire strumenti pratici affinché ciascun cittadino possa sentirsi preparato ad affrontare situazioni critiche. Il nostro obiettivo è creare una rete di persone pronte a supportarsi reciprocamente, rafforzando il senso di solidarietà e sicurezza all’interno della comunità”, dichiara la responsabile nazionale di area emergenza della Misericordia, Marina Vita.

“Ci sono tre motivi per cui questo 5 aprile è veramente un giorno da ricordare, è un giorno che prende una valenza importante. Intanto perché il 5 aprile sarà il primo giorno del giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. E quindi per noi delle Misericordie è sicuramente una giornata molto importante. In secondo luogo, è un modo per ringraziare tutti coloro che in questi 40 anni di storia della Misericordia di Massa hanno contribuito, anche con una sola ora di volontariato, a far sì che la Misericordia possa essere l’associazione che è oggi. E sono sincero, nella nostra città sono migliaia le persone che hanno contribuito. Il terzo motivo è perché è il modo per far vedere e per dimostrare a queste persone che hanno contribuito in questi 40 anni, quello che oggi la Misericordia è. Una grande associazione che si impegna e ci mette veramente il cuore per la propria città, per i propri ammalati, per i propri bisognosi e per tutti coloro che hanno necessità di varcare il cancello della Misericordia di Massa”, sottolinea Bruno Ciuffi, il presidente di Misericordia San Francesco Massa.

La Misericordia di Massa: chi siamo e cosa facciamo

La Fraternita di Misericordia San Francesco di Massa nasce nel 1833 per volontà del Duca Francesco IV di Modena, ed è stata l’unica istituzione cittadina a occuparsi di opere di carità durante l’epidemia di colera del 1854. Dopo una pausa nel 1944 a causa della guerra, la Fraternita è stata ricostituita nel 1985 grazie all’impegno di Mons. Attilio Bertelloni e un gruppo di volontari.

Oggi, la Fraternita di Misericordia San Francesco di Massa continua la sua missione storica offrendo una vasta gamma di servizi alla comunità. Oltre al soccorso sanitario e all’assistenza sociale, si occupa di formazione, supporto scolastico, contrasto all’usura, aiuto ai detenuti e distribuzione di beni di prima necessità attraverso il banco alimentare. Centinaia di servizi vengono svolti dal settore dei servizi sociali, trasporti per visite presso strutture pubbliche e private, ma non solo. Grazie all’impegno costante di numerosi volontari, è attiva anche nella gestione delle maxiemergenze e nell’organizzazione di esercitazioni pratiche per affrontare situazioni critiche