Nuovo arrivo della Sea Watch 5 a Marina di Carrara: sbarcano 190 persone

CARRARA – È previsto per domani (11 maggio) alle 21 alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara l’arrivo della nave Sea Watch 5. L’imbarcazione sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 190 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Fiorillo i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza.

Per la Sea Watch 5 sarà questa la seconda volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 28 dicembre del 2023 con 119 migranti a bordo. Complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 17esimo sbarco, il terzo del 2025. Con i migranti in arrivo il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro salirà a 2140.

Il primo sbarco è avvenuto proprio il 30 gennaio 2023 quando la Ocean Viking di Sos Méditerranée arrivò con 95 persone a bordo. Fu quindi la volta, il 19 aprile e il 5 giugno 2023, della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e il 19 luglio 2023, la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò invece con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176, il 22 novembre, è tornata invece la Life Support con sole 21 persone, mentre il 28 dicembre è stata la volta della Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119.

Il 2024 si è aperto il 3 febbraio con la Humanity one con 64 persone a bordo mentre il 20 marzo ha fatto ritorno la Geo Barents da cui sono sbarcati ben 249 migranti, il 20 maggio è tornata la Humanity one con 70 persone e ancora, per quattro volte di nuovo la Ocean Viking: il 12 giugno 2024 con 64, il 13 luglio 2024 con 261 persone a bordo, il 13 marzo 2025 con solo 15 persone e, infine, il 30 aprile scorso con 126.