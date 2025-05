Due mesi di programmazione e 40 appuntamenti: torna a Carrara ‘Palcoscenici Stellati’

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Più di due mesi di programmazione

per un totale di oltre 40 appuntamenti con lo spettacolo dal vivo in città, nella Marina e nei borghi.

È l’edizione 2025 di Palcoscenici Stellati, il cartellone estivo per spettatori di tutte le età, che torna ad animare Massa a partire da sabato 21 giugno.

Una lunga estate di spettacolo fino alla fine di agosto, con teatro di prosa, musica, danza, circo contemporaneo, teatro per ragazze e ragazzi e animazione per i più piccoli, nei luoghi più suggestivi e frequentati di Massa: da piazza Aranci a Villa Cuturi, da Villa della Rinchiostra a San Carlo.

Nella Marina, spettacoli in piazza Betti, piazza Pellerano e piazza Bad Kissingen. Appuntamenti anche a Ronchi e nei borghi montani.

Il cartellone estivo, come di consueto, nasce dalla sinergia tra Amministrazione comunale di Massa e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi in collaborazione con FTS.

Un programma dedicato a tutta la città, impreziosito da otto grandi appuntamenti: Symphonic Tribute to Coldplay (sabato 5 luglio, piazza Aranci), la Filarmonica Arturo Toscanini con Classicamente (sabato 12 luglio, piazza Aranci), Alessandro Quarta e i Solisti Filarmonici Italiani (giovedì 17 luglio, piazza Aranci), Edoardo Leo con Ti racconto una storia (domenica 20 luglio, piazza Aranci), Sarah Toscano Live (sabato 26 luglio, piazza Aranci), Goran Bregović and the Wedding and Funeral Band (giovedì 31 luglio, piazza Aranci) e I Patagarri (venerdì 8 agosto, piazza Aranci).

Scarica qui il programma nel dettaglio