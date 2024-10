Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Teatro Guglielmi di Massa: su il sipario con Arturo Brachetti

Teatro Guglielmi di Massa, ‘Cabaret-The musical’ apre venerdì 1 novembre la stagione teatrale 2024/2025.

Il protagonista è Arturo Brachetti, anche regista con Luciano Cannito che è autore delle coreografie. Spettacolo in scena anche sabato 2 e domenica 3 novembre.

Arturo Brachetti e la compagnia incontrano il pubblico sabato 2 novembre alle ore 17 nelle stanze del Teatro Guglielmi, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori.

Produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment

Cabaret è uno di più famosi musical di sempre. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest’anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. Come musical a Broadway e a Londra, vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni. La storia è basata su personaggi ed eventi veri, successi a Berlino e descritti nel romanzo autobiografico ‘Goodbye to Berlin’ di Cristopher Isherwood che passò tre anni della sua vita proprio in questa incredibile città, a cavallo degli anni Trenta.

Arturo Brachetti ha riportato alla ribalta la disciplina del trasformismo teatrale, scomparsa dopo la morte del suo inventore Fregoli. Brachetti è ritenuto il più importante interprete a livello mondiale del trasformismo teatrale.