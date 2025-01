Un consiglio comunale aperto al teatro degli Animosi per il Giorno della Memoria a Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Anche il Comune di Carrara celebra il Giorno della Memoria: lunedì 27 gennaio ci sarà il consiglio comunale solenne al Teatro degli Animosi dove andrà in scena lo spettacolo a cura degli studenti del Liceo Artistico Gentileschi

Per celebrare il Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, alle 11.30 è prevista la convocazione in adunanza straordinaria aperta e in forma solenne del consiglio comunale di Carrara, che per l’occasione si riunirà al Teatro degli Animosi.

Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi, questa convocazione speciale del Consiglio nel teatro cittadino proseguirà con la messa in scena dello spettacolo a cura degli studenti del liceo artistico Gentileschi di Carrara dal titolo Come farfalle sopra i fili spinati – Capire è impossibile, ma ricordare è necessario, con l’accompagnamento musicale realizzato dagli studenti del liceo musicale Palma di Massa. Lo spettacolo si ispira a una frase pronunciata da Liliana Segre durante un suo discorso rivolto ai giovani.

Il Giorno della Memoria è stato istituito dal Parlamento Italiano con la legge 211 del 20 luglio 2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico. Il 27 gennaio 1945 venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz.