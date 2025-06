X Factor 2025: la nuova giuria con Francesco Gabbani

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – La nuova edizione di X Factor Italia si prepara a tornare con una giuria tutta da scoprire, pronta a stupire il pubblico e a guidare i talenti emergenti verso il successo. Dopo l’uscita di scena di Manuel Agnelli, uno dei volti storici del programma, il banco dei giudici si rinnova con l’arrivo di Francesco Gabbani, cantautore carrarese poliedrico e vincitore del Festival di Sanremo 2017.

Accanto a lui, tre volti già noti nel talent show: Achille Lauro, giudice vincitore della scorsa edizione; Jake La Furia, rappresentante della scena rap italiana e Paola Iezzi, icona del pop che continua a distinguersi per sensibilità artistica ed equilibrio.

A condurre il programma sarà nuovamente Giorgia, che con il suo debutto sul palco di X Factor nel 2024 ha conquistato il pubblico con garbo e competenza.

L’ingresso di Gabbani promette di arricchire ulteriormente il programma con una visione musicale personale e una ventata di leggerezza. Con questa formazione, X Factor 2025 punta a una stagione ricca di sorprese, confronto, divertimento e soprattutto musica.

L’appuntamento è fissato per l’autunno su Sky e Now: le audizioni sono già in corso e tanta è l’attesa per scoprire le nuove voci del panorama italiano.