A Marina di Carrara la Ocean Viking con a bordo 116 migranti

CARRARA – Attracco alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara per la nave Ocean Viking. A bordo 116 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo Meridionale.

Si tratta del primo sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara, complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano sale a 21 a partire dal 30 gennaio 2023. Da allora con quelli di giovedì saranno arrivati complessivamente a Marina di Carrara 2385 migranti.

Il picco di arrivi nel porto apuano si è registrato nel 2023 con 9 attracchi e 1101 persone sbarcate, nel 2024 gli attracchi furono invece 5 con 708 migranti. Nel 2025 il numero di navi giunte fino a Marina di Carrara è cresciuto, sei, mentre è calato quello delle persone sbarcate, 460.

Per la Ocean Viking è la settima volta a Marina di Carrara. La nave di Sos Mediterranée era stata la prima in assoluto ad attraccare sotto le Apuane il 30 gennaio 2023 con 95 persone a bordo e poi aveva fatto ritorno nello scalo carrarese altre cinque volte, l’ultima il 16 giugno2025 con a bordo 70 migranti.

Le operazioni di accoglienza seguono una routine ormai ben consolidata. Tutte le operazioni saranno coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara, i migranti una volta sbarcati saranno accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento quindi partiranno per strutture di accoglienza in tutto il territorio nazionale.