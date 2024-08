Carrarese eliminata dalla Coppa Italia dal Cagliari di serie A

Getting your Trinity Audio player ready...

Cagliari – Carrarese 3-1CAGLIARI (3-4-2-1):

Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto (82′ Obert); Deiola (57′ Adopo), Marin, Azzi, Augello; Luvumbo (82′ Kingstone), Piccoli (67′ Prati); Pavoletti (57′ Lapadula).

A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Jankto, Pereiro, Makoumbou, Felici, Di Pardo. Allenatore: Davide Nicola

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi (82′ Della Latta), Cicconi (76′ Belloni), Zuelli, Panico (76′ Palermo); Cerri (55′ Capello).

A disposizione: Tampucci, Mazzini, Raimo, Oliana, Grassini, Palmieri, Cherubini, Di Matteo, Scheffer, Cartano, Motolese. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETI: 32’Piccoli, 40’ Pavoletti, 54’ Panico, 70’ Prati

NOTE: Amminiti Deiola, Capezzi, Illanes

CAGLIARI – Si ferma ai 32esimi di finale ma con pieno merito il percorso della Carrarese in Coppa Italia dopo il successo nel primo turno contro il Catania.

Di fronte, d’altronde, c’era il Cagliari di serie A affidato alle cure dell’ex allenatore dell’Empoli, artefice dell’ultima salvezza, Davide Nicola. Che ha indirizzato il match a suo favore già nel primo tempo con un uno-due di Piccoli e Pavoletti prima della chiusura del tempo.

Ma la Carrarese di Calabro è formazione che non è intenzionata a demordere mai. E al 9′ della ripresa è Panico che approfitta di un buco clamoroso della difesa sarda, portiere compreso, per insaccare il 2-1 in solitaria. Prati su calcio d’angolo rimette le cose in chiaro e il risultato non cambia più. Ma per la Carrarese, che domenica sera esordisce in campionato a Cesena, ci sono quasi solo note liete dalla serata in Sardegna.