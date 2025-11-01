Frosinone spietato, un rigore di Calò e il sigillo di Ghedjemis stendono la Carrarese

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Dopo il brillante 4-0 interno in settimana, i gialloblù vincono anche al Dei Marmi battendo la Carrarese 2-0, in una gara intensa e ricca di episodi. A decidere sono le reti di Calò e Ghedjemis, che confermano la solidità e il cinismo della squadra di Alvini.

L’avvio è subito vivace. Il Frosinone parte forte con Raimondo, che però non controlla al meglio davanti a Bleve, bravo a bloccare a terra. Risponde la Carrarese con Finotto, che sfiora il palo da posizione invitante.

Col passare dei minuti, gli ospiti prendono il controllo del gioco. Calò tenta la conclusione da fuori, mentre Koutsoupias e Ghedjemis mettono in difficoltà la retroguardia toscana. I padroni di casa reagiscono con Zuelli, ma Palmisani è attento e respinge.

Al 39’ arriva l’episodio che sblocca la gara: su azione da corner, Bracaglia viene atterrato da Zuelli in area. L’arbitro Marinelli indica il dischetto senza esitazioni. Calò si presenta dal dischetto e con freddezza spiazza Bleve: Frosinone avanti 1-0.

Poco prima dell’intervallo, un secondo rigore per i gialloblù viene revocato dal VAR dopo revisione. La prima frazione si chiude con gli uomini di Di Francesco in vantaggio e la Carrarese in difficoltà nel costruire gioco.

Nella ripresa il Frosinone prova a chiuderla, ma deve fare i conti con un episodio pesante: Oyono, già ammonito, viene espulso per simulazione dopo il richiamo del VAR. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra resta compatta.

La Carrarese spinge con Cicconi e Distefano, ma trova davanti un Palmisani impeccabile. All’89’ arriva la rete che chiude i conti: Ghedjemis parte in velocità, supera Imperiale e firma il 2-0 con un destro preciso all’angolino.

Il Frosinone conquista così un’altra vittoria pesante, mostra maturità anche in dieci e continua la sua corsa in campionato. Per la Carrarese, invece, resta il rammarico per una prestazione generosa ma poco incisiva.

Il tabellino

CARRARESE(3-5-2)

: Bleve; Ruggeri (63′ Bouah), Illanes (76′ Bozhanaj), Imperiale; Cicconi, Schiavi, Zuelli (84′ Accornero), Arena (46′ Sekulov), Zanon; Abiuso, Finotto (63′ Di Stefano). All. Calabro.

FROSINONE(4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Gelli (70′ Cittadini), Calvani, Bracaglia; Calò, Koutsoupias (84′ J. Oyono), Kone (46′ Cichella); Ghedjemis, Raimondo (64′ Zilli), Kvernadze (70′ Corrado). All. Alvini.

RETI: 41′ Calò (F), 89′ Ghedjemis (F).

NOTE: Ammoniti: Kone (F), Arena (C), Illanes (C), Cicconi (C), Zuelli (C), A. Oyono(F), Finotto (C). Espulsioni: A. Oyono(F).