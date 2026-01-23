Carrarese travolgente nel derby di B: Empoli ko 3-0

Carrarese – Empoli 3-0

CARRARESE: Bleve ,Calabrese, Oliana (69’ Ruggeri), Illianes, Schiavi, Zanon, Zuelli, Hasa (80’ Melegoni),Belloni (64’ Cicconi), Rubino (64’ Distefano), Abiuso (82’ Finotto). A disposizione: Mazzini, Fiorillo, Melegoni, Cicconi, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

EMPOLI: Fulignati, Lovato, Guarino, Obaretin, Elia (Ceesay 46’), Yepes, Ghion (Degli Innocenti 71’), Moruzzi (Ebuehi 71’),Ilie (Ignacchiti 46’), Shpendi, Nasti (Popov 78’).

A disposizione: Perisan, Gasperini, Degli Innocenti, Ceesay, Ebuehi, Ignacchiti, Tosto, Haas, Saporiti, Popov, Carboni, Bianchi. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Perri di Roma 1 (Mondin di Treviso e Colaianni di Bari)

RETI: 28’ Illianes, 62’ Zanon, 76’ Abiuso

NOTE: Ammoniti Nesti, Oliana

CARRARA – A Carrara la squadra da playoff sembra quella dei padroni di casa: la Carrarese cala il ris all’Empoli e sogna in grande.

Avvio di gara su ritmi bassi, le due squadre si dimostrano attendiste con un gioco che risulta spezzettato, tanti falli ed azioni degne di nota che latitano. Certamente, l’assenza di una fluidità di manovra in questo primo quarto gara è dovuto anche alle condizioni del terreno di gioco, estremamente scivoloso a causa delle forti piogge che hanno colpito Carrara dal primo pomeriggio. Al 21’ la prima grande occasione del match capita sui piedi Zuelli, che riceve un pallonetto filtrante di Rubino e colpisce al volo, colpendo la traversa di destro. Brivido per la squadra di Dionisi, che per il momento tiene il risultato in parità. Al 27’ trova il gol del vantaggio la Carrarese: sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Zuelli, è imperioso lo stacco di Illanes che colpisce perfettamente la sfera non lasciando scampo a Fulignati, fulminato sul secondo palo. Al 35’ Zuelli pesca in profondità, sulla corsa, il solito Zanon, che non riesce nel cross pulito dalla destra, ma la traiettoria del suo tiro cross sfiora la traversa della porta protetta dal portiere empolese. Al 37’ sfiora il pareggio l’Empoli, con la sua prima vera occasione della partita: un tiro a giro dal limite di Ilie costringe Bleve al grande intervento, ma sulla respinta è Illanes a compiere un salvataggio prodigioso dopo il tentativo di ribattuta da parte di Nasti.

Mischia le carte in avvio di ripresa mister Dionisi: fuori Elia e Ilie, dentro Ignacchiti e Ceesay.

Subito pericolosa la squadra di casa, che dopo pochi istanti sfrutta una cavalcata sulla fascia destra di Zanon per arrivare a pochi passi dalla rete del 2-0 con Abiuso, che però, con una girata di testa non trova la porta protetta da Fulignati. Al 51’ un tiro deviato di Belloni, rischia di rivelarsi potenzialmente letale per l’Empoli, ma Fulignati riesce comunque ad intervenire, sventando la minaccia. Al 55’ sfiora il gol del pari la squadra di Dionisi: dagli sviluppi di un corner, una doppia deviazione prima di Lovato, poi di Guarino, mette fuori causa Bleve, ma per fortuna della Carrarese la palla sfiora il palo e termina sul fondo. Al 58’ un’iniziativa personale per vie centrali di Shpendi mette il difficoltà la difesa azzurra, ma una volta arrivato al limite dell’area, l’albanese calcia alto sopra la traversa. Al 61’ trova il raddoppio la Carrarese: un tiro dalla destra di Zuelli, obbliga Fulignati alla parata in tuffo, ma sulla respinta è pronto in tap-in Simone Zanon, che di testa insacca il terzo centro stagionale.

Al 75’ cala il tris la squadra apuana: una pennellata di Schiavi verso il centro dell’area, viene controllata magistralmente da Abiuso, che prima salta Guarino, dopodiché trovandosi a tu per tu con Fulignati, lo sorprende con un tocco sotto delicato ma efficace. 3-0 al “Dei Marmi”.

Nell’ultimo quarto di gara, Carrarese in pieno controllo del gioco, consapevole dell’ampio vantaggio nel risultato. Al termine dei tre minuti di recupero, è il momento del triplice fischio del direttore di gara Perri, che sancisce la fine della sfida.