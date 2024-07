Il calendario di serie B regala subito due gare interne al Pisa e due trasferte alla Carrarese

Getting your Trinity Audio player ready...

Inizierà contro lo Spezia in casa la stagione del nuovo Pisa di Filippo Inzaghi

. Questo ha decretato il primo atto ufficiale della stagione, la presentazione di ieri, 10 luglio, dei calendari, proprio alla Spezia, nell’evento condotto da Barbara Cirillo e Dario Vergassola, con la partecipazione dei rappresentanti delle 20 società cadette e del presidente della Lega di B Mauro Balata.

Il cammino nerazzurro proseguirà, nel primo mese di gare con la sfida interna al Palermo, quindi la trasferta a Cittadella e la gara contro la Reggiana. Alla 14esima l’unico derby stagionale a Carrara.

Inizio di campionato in salita, invece, per la neopromossa Carrarese con le due trasferte di Cesena (la rivale dello scorso anno in C) e Cremonese. Con il Sudtirol l’esordio casalingo nell’infrasettimanale del 27 agosto, poi nuova trasferta a Catanzaro.

“Non si prospetta un percorso in discesa – dice il tecnico Antonio Calabro – vuoi perché siamo neopromossa e per la difficoltà della categoria. Il campionato ci metterà di fronte anche al “derby” con lo Spezia molto sentito e poi quello regionale con il Pisa in un campionato in cui vogliamo metterci in mostra e dimostrare di saper superare le difficoltà. Comunque, inizieremo, a breve, la nostra avventura con il ritiro e cercando di prepararci al meglio. Nel frattempo, ci muoveremo sul mercato e cercheremo di essere all’altezza della situazione, come sempre fatto, magari andando oltre le facili previsioni che ci vedono, sulla carta, partire dietro agli altri”.