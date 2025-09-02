18.5 C
Musetti, è già febbre per il derby nei quarti di finale con Sinner

Battuto in tre set negli ottavi lo spagnolo Munar dopo una partita di grande qualità. Un italiano sarà sicuramente in semifinale

REDAZIONE
Musetti, è già febbre per il derby nei quarti di finale con Sinner (foto elaborata da Chat Gpt)
NEW YORK – Lorenzo Musetti scrive un’altra pagina importante della sua carriera e si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, dove lo attende un affascinante derby azzurro contro Jannik Sinner.

Il carrarese ha superato con autorevolezza il suo avversario negli ottavi, lo spagnolo Munar, imponendosi in tre set. Partita di grande qualità quella del toscano, capace di alternare colpi di fino e solidità da fondo, senza smarrirsi nei momenti chiave.

Ho giocato una delle mie migliori partite in carriera – ha detto Musetti al termine del match – sono felice di essere ai quarti e di poter affrontare Jannik. Sarà una sfida speciale per il tennis italiano”.

Il tabellone regala dunque un quarto di finale tutto azzurro, con Musetti pronto a incrociare la racchetta con Jannik Sinner, numero 1 del seeding e fresco vincitore in tre set nel suo ottavo di finale. Una sfida che cattura l’attenzione non solo per il prestigio del torneo, ma anche per il significato storico: due italiani tra i migliori otto a New York, con la certezza che uno dei due approderà in semifinale.

L’appuntamento è già scritto: domani (3 settembre) a Flushing Meadows il tennis italiano avrà i riflettori del mondo puntati addosso.

