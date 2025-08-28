29.8 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Us Open, Musetti supera Goffin e vola al terzo turno

L’azzurro supera il belga con set dominati e approda al prossimo match, dove lo attende un possibile derby italiano o l’incontro con Brooksby

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Musetti
Foto di: IG / Musetti
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Lorenzo Musetti si qualifica al terzo turno degli Us Open.

Il tennista italiano ha battuto David Goffin con un netto 6-4, 6-0, 6-2 in due ore e tre minuti. Il carrarese ha sofferto solo nei primi game, quando ha dovuto salvare una palla break, ma ha rapidamente preso il controllo grazie a rovesci vincenti e scambi concreti.

Il secondo set è stato a senso unico: Musetti ha dominato dall’inizio alla fine, concedendo appena tre punti al belga. Nel terzo, Goffin ha provato a reagire, ma l’azzurro ha ribaltato subito il punteggio e chiuso 6-2.

Ora Musetti attende di conoscere il suo avversario al 3° turno: potrebbe essere il derby italiano contro Luca Cobolli o la sfida contro lo statunitense Jenson Brooksby.

© Riproduzione riservata

