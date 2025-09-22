Non solo Sinner: Lorenzo Musetti (ancora) in finale all’Atp 250 di Chengdu

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Il carrarese Lorenzo Musetti è in finale al Chengdu Open: il top seed italiano ha sconfitto Alexander Shevchenko 6-3, 6-1 nelle semifinali, staccando il pass per la finale del torneo Atp 250 in Cina.

È la seconda volta per Musetti in stagione che raggiunge l’atto conclusivo di un torneo Atp, la terza finale in carriera su questo circuito. Contro Shevchenko ha dominato il servizio (ha vinto il 92% dei punti sulla prima), non ha concesso break, mostrando una solidità evidente.

In finale se la vedrà con Alejandro Tabilo, che ha eliminato Brandon Nakashima con un doppio set, 6-4, 7-6 (0).

Per Musetti sarà un’occasione per bissare la finale di Chengdu dell’anno scorso, in cui era arrivato a un passo dal titolo ma alla fine aveva ceduto a Shang Juncheng.

La vittoria lo aiuterebbe anche a migliorare la sua posizione nella Race to Turin, la classifica che assegna gli ultimi posti per le Finals: attualmente Musetti è settimo in questa corsa.