Schiavi e Finotto regalano alla Carrarese la prima vittoria in serie B. Pari per il Pisa

PISA – È all’Arena Garibaldi di Pisa che arrivano i primi tre punti nella storia della serie B della Carrarese.

I gialloblu di Calabro, costretti a giocare lontano da casa per i lavori allo stadio, fanno una vittima illustre come il Sudtirol, finora a punteggio pieno. Si fa preferire la Carrarese nel primo tempo, pericolosa dalle parti di Poluzzi soprattutto con Finotto e Panico. Nel finale di tempo Masiello atterra Coppolaro in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore che Schiavi non sbaglia.

Il Sudtirol non ci sta e alza il baricentro nella ripresa, ma è Finotto a realizzare la rete del raddoppio, validata anche dal Var dopo un check per un sospetto fuorigioco. Gli assalti del Sudtirol si intensificano, ma è Bleve che chiude la porta su Casiraghi e Cagnano e la Carrarese può fare festa.

Tutto nel primo tempo l’1-1 fra Cittadella e Pisa. Ma è il Pisa che si fa preferire nell’arco dei novanta minuti. Partenza sprint con la rete di Arena, imprendibile per gli avversari finche è in campo. Lo stesso Arena nella prima frazione coglie una clamorosa traversa ma il tempo si chiude sull’1-1 per il gol di Vita per i locali sugli sviluppi di un calcio di punizione. Anche Bonfanti, almeno in due occasioni, va vicino al gol.

Nella ripresa a volte la cronaca sembra un assedio dei nerazzurri alla porta del bravo Kastrati. Dove non arriva il portiere ci pensa un altro palo, stavolta colto da Moreo. Ma anche Semper ha il suo bel da fare, soprattutto su una doppia conclusione ravvicinata di Cassano e di Rabbi. Ma per il Pisa sembrano più due punti persi

I tabellini

Carrarese – Sudtirol 2-0

CARRARESE (3-4-2-1)

: Bleve, Coppolaro, Oliana, Imperiale, Zanon (83’ Scheffer), Schiavi (70′ Capezzi), Giovane (77′ Zuelli), Cicconi, Capello (69′ Cerri), Panico, Finotto (77′ Cherubini). A disposizione: Mazzini, Della Latta, Palmieri, Cherubini, Zuelli, Scheffer, Cartano, Motolese, Belloni, Capezzi, Cerri, Palermo. Allenatore: Calabro

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi, Giorgini, Masiello, Cagnano (79′ Davi F.), Molina (67′ Odogwu), Mallamo (67′ Davi S.), Kurtic, Rover, Tait (46′ Arrigoni), Merkaj, Crespi (46′ Casiraghi). A disp. Drago, Tschoell, Martini, Ceppitelli, Kofler, Brik, Praszelik. Allenatore: Valente

ARBITRO: Monaldi di Macerata

MARCATORI: 44′ rig. Schiavi, 57′ Finotto

NOTE: Ammoniti Masiello, Rover, Kurtic

Cittadella – Pisa 1-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carrisoni, Angeli, Sottini (46′ Salvi), Masciangelo; Vita (76′ Amatucci), Casolari, Branca; Cassano (62′ Tessiore), Ravasio (62′ Pandolfi), Rabbi (71′ Desogus). A disposizione: Squizzato, Maniero, Magrassi, D’Alessio, Rizza, Djibril, Negro, De Luca. Allenatore: Gorini

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Leris (87′ Piccinini), Marin, Hojholt, Angori (60′ Beruatto); Arena (60′ Moreo), Vignato (60′ Tramoni); Bonfanti N. (75′ Touré). A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Calabresi, Tosi, Jevsenak. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Ruben Arena di Torre del Greco

MARCATORI: 8′ Arena, 25′ Vita

NOTE: Ammoniti Sottini, Vita, Vignato, Masciangelo, Desogus