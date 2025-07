Torregrossa mattatore nel test della Carrarese con il Pontremoli Fc

“Sono felice di aver ricominciato a lavorare con questi ragazzi – dice mister Calabro – dopo questa settimana di lavoro non posso che avere solo sensazioni positive perché ho trovato un gruppo affiatato che ha permesso anche ai nuovi di integrarsi al meglio e sin da subito.La firma sul contratto per il rinnovo aumenta il mio senso di responsabilità nei confronti di questa piazza che mi ha dato davvero tanto in termini di affetto. Infatti, non posso negare quanto nella decisione di rimanere seduto su questa panchina, l’aspetto sentimentale abbia giocato un ruolo determinante. Non posso che ringraziare la società per il tipo di lavoro che sta svolgendo anche sul mercato, sono arrivati ragazzi giovani, ma con grandi potenzialità, che, come già ho detto a loro, hanno tutte le carte in regola per poter lasciare il segno in questo club, a patto che nessuno abbia fretta di crescere”,