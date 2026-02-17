Fiorillo-Carrarese, avanti insieme: “Qui ho ritrovato stimoli e un ruolo centrale nello spogliatoio”

CARRARA – La Carrarese Calcio ha definito un importante tassello per la pianificazione tecnica presente e futura, formalizzando il rinnovo contrattuale di Vincenzo Fiorillo. La società apuana e l’estremo difensore hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende la collaborazione sportiva fino al 2027.

L’operazione, accolta con favore dal calciatore, sancisce la continuità di un rapporto professionale fondato sulla fiducia. A margine della firma, Fiorillo ha sottolineato la solidità del legame instauratosi con il club sin dal suo arrivo, definendo l’accordo un attestato di stima inaspettato ma fortemente voluto dalla dirigenza per proseguire il percorso comune.

Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la formalizzazione dell’intesa, il portiere ha posto l’accento sul proprio ruolo all’interno dello spogliatoio. Forte della propria esperienza, Fiorillo ha evidenziato come l’ambiente di Carrara abbia riacceso in lui una passione per il lavoro quotidiano che si era affievolita in precedenti esperienze professionali. Una “scintilla”, come definita dallo stesso giocatore, che gli ha permesso di trasmettere valori morali ai compagni e di consolidare la sua posizione di riferimento all’interno del gruppo.

L’analisi si è poi spostata sul rendimento della squadra e sugli impegni imminenti. Secondo l’estremo difensore, la rosa ha dimostrato di poter competere alla pari con qualsiasi avversario, una consapevolezza che dovrà essere mantenuta in questa fase cruciale del campionato dove il peso specifico dei punti aumenta. L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento in calendario: la sfida di sabato contro il Monza. Un match che, secondo Fiorillo, richiederà una prestazione “ai limiti della perfezione” per conquistare punti preziosi, affrontando l’impegno senza timori reverenziali.