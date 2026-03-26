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Harry Potter torna a Hogwarts, la nuova serie tv a Natale 2026

Mentre nelle prime immagini e nel trailer della nuova serie HBO vediamo un adattamento fedele ai romanzi, le reazioni dei fan restano contrastanti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Harry Potter
foto di IG di harrypotter
1 ' di lettura

La serie di Harry Potter (in arrivo a Natale 2026) segna il ritorno a Hogwarts con un nuovo adattamento televisivo che punta a riportare sullo schermo l’intero universo creato da J. K. Rowling. Le prime immagini e il trailer ufficiale diffusi da HBO hanno già acceso il dibattito tra gli appassionati.

Il teaser mostra alcuni dei momenti più iconici del primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale: la lettera di ammissione a Hogwarts, il passaggio dal binario 9 e ¾ e l’ingresso nella scuola di magia. L’obiettivo dichiarato della produzione è quello di offrire una trasposizione più fedele ai romanzi rispetto alla saga cinematografica realizzata da Warner Bros tra il 2001 e il 2011.

La serie sarà strutturata in più stagioni, ciascuna dedicata a uno dei sette libri. Una scelta che permetterà di approfondire trame e personaggi, includendo dettagli e sviluppi narrativi rimasti esclusi nei film. Il progetto si presenta quindi come un rilancio completo del mondo magico, dopo il rallentamento del franchise legato a Animali fantastici.

Il cast è composto da nuovi volti per i protagonisti: Dominic McLaughlin interpreterà Harry, mentre Arabella Stanton ed Alastair Stout vestiranno i panni di Hermione e Ron. Accanto a loro, attori affermati come John Lithgow e Janet McTeer daranno vita ai professori di Hogwarts. La produzione è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, con la regia affidata anche a Mark Mylod.

Nonostante l’entusiasmo per il ritorno della saga, le reazioni del pubblico risultano divise. Da una parte c’è chi accoglie positivamente l’idea di un adattamento più approfondito, dall’altra chi resta legato alla versione cinematografica e considera il reboot non necessario. Il confronto tra il nuovo cast e quello storico è diventato uno dei temi più discussi online.

A influenzare il dibattito contribuiscono anche le polemiche legate alle posizioni pubbliche di J. K. Rowling, che negli ultimi anni hanno alimentato critiche e tensioni tra i fan. In alcuni casi, membri del nuovo cast hanno segnalato attacchi e commenti ostili sui social.

Girata negli studi di Leavesden, nel Regno Unito, la serie rappresenta una delle produzioni più ambiziose degli ultimi anni per HBO. L’attenzione mediatica è già alta e destinata a crescere nei mesi che precederanno il debutto.

Questo ritorno si prepara così a riportare Hogwarts al centro dell’immaginario globale, tra attese elevate, nostalgia e un confronto inevitabile con il passato.

© Riproduzione riservata

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