Apple presenta iPhone 17: il più sottile mai creato

Apple ha finalmente mostrato al mondo la nuova serie di smartphone: l’iPhone 17. Durante l’evento Awe Dropping, tenutosi martedì 9 settembre, trasmesso in diretta da Cupertino, l’azienda ha sorpreso tutti con il nuovo iPhone 17 Air, il più sottile mai creato: solo 5,5 millimetri.

Lo smartphone ha un design elegante, monta il chip A19, un grande display da 6,6 pollici e il nuovo sistema operativo iOS 26 con funzioni di intelligenza artificiale. Niente più SIM fisica: l’Air utilizzerà solo eSIM.

Insieme al modello Air, Apple ha presentato anche gli iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, con un’estetica rinnovata e fotocamere ancora più potenti.

Le novità non finiscono qui: spazio anche ai nuovi Apple Watch Series 11, al Watch Ultra 3 con connettività satellitare e agli AirPods Pro 3, che ora misurano i battiti cardiaci e traducono le lingue in tempo reale.

Con queste novità, Apple conferma di voler restare un passo avanti a tutti, portando tecnologia, design e innovazione nelle mani dei suoi fan.