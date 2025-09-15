17.5 C
Emmy Awards 2025: tutti i vincitori della 77esima edizione

Al più prestigioso riconoscimento televisivo al mondo domina The Studio con 13 premi. Successo anche per The Penguin, Adolescence e The Pitt

REDAZIONE
Fonte FB / @internationalemmyawards
Meno di 1 ' di lettura
Nella notte del 14 settembre 2025, a Los Angeles, si è tenuta la 77esima edizione degli Emmy Awards 2025, il più prestigioso riconoscimento televisivo al mondo. Una serata che ha incoronato i grandi protagonisti della stagione, con alcuni record storici e tante emozioni.

A dominare è stata la serie di Apple Tv+ The Studio, che con ben 13 statuette si è imposta come assoluta protagonista dell’anno, portando a casa il titolo di Miglior serie comica.

Sul fronte drammatico il premio più ambito è andato a The Pitt, che ha raccolto 5 riconoscimenti e si è imposto come Miglior serie drammatica. Grande successo anche per The Penguin (9 premi complessivi) e per Adolescence, che con le sue 8 statuette si è aggiudicata il titolo di Miglior miniserie.

La cerimonia, condotta dal comico Nate Bargatze, è stata segnata anche da un momento storico: il giovane attore Owen Cooper, appena 15 anni, è diventato il più giovane vincitore di sempre nella storia degli Emmy.

Non sono mancati i premi per l’intrattenimento: The Late Show with Stephen Colbert ha trionfato nella categoria Outstanding Talk Series, confermandosi punto di riferimento assoluto del genere.

Gli Emmy 2025 hanno dunque confermato la vitalità della televisione internazionale, tra grandi produzioni, nuove rivelazioni e un pubblico globale sempre più coinvolto.

© Riproduzione riservata

