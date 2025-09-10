Oggi 10 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

|
Oggi è mercoledì 10 settembre 2025, 253esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 112 giorni.
Il sole sorge alle 6,47 e tramonta alle 19,31. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del Purgatorio. Si ricordano anche San Nemesiano e compagni martiri e San Pulcherio, imperatore.
Tra i fatti storici
- 1898 – A Ginevra l’imperatrice Elisabetta d’Austria, nota come Sissi, viene assassinata da un anarchico italiano.
- 1939 – Il Canada dichiara guerra alla Germania, entrando nel secondo conflitto mondiale.
- 2008 – A Ginevra viene inaugurato il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle del mondo.
Nati oggi
: Karl Lagerfeld (1933), stilista icona della moda; Colin Firth (1960), attore premio Oscar; Charles Sanders Peirce (1839), matematico e filosofo statunitense.
Accadde in Toscana
Franco Fortini
(pseudonimo di Franco Lattes), poeta, saggista, scrittore e critico letterario di origine fiorentina, nasce a Firenze nel 1917.
Una giornata che intreccia fede, tragedie storiche e grandi protagonisti della cultura mondiale.