19.9 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oggi 10 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è mercoledì 10 settembre 2025, 253esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 112 giorni.

Il sole sorge alle 6,47 e tramonta alle 19,31. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del Purgatorio. Si ricordano anche San Nemesiano e compagni martiri e San Pulcherio, imperatore.

Tra i fatti storici

  • 1898 – A Ginevra l’imperatrice Elisabetta d’Austria, nota come Sissi, viene assassinata da un anarchico italiano.
  • 1939 – Il Canada dichiara guerra alla Germania, entrando nel secondo conflitto mondiale.
  • 2008 – A Ginevra viene inaugurato il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle del mondo.

Nati oggi

: Karl Lagerfeld (1933), stilista icona della moda; Colin Firth (1960), attore premio Oscar; Charles Sanders Peirce (1839), matematico e filosofo statunitense.

Accadde in Toscana

Franco Fortini

(pseudonimo di Franco Lattes), poeta, saggista, scrittore e critico letterario di origine fiorentina, nasce a Firenze nel 1917.

Una giornata che intreccia fede, tragedie storiche e grandi protagonisti della cultura mondiale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
pioggia moderata
19.9 ° C
20.5 °
19.1 °
96 %
0.5kmh
40 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati