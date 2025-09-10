Oggi 10 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è mercoledì 10 settembre 2025, 253esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 112 giorni.

Il sole sorge alle 6,47 e tramonta alle 19,31. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del Purgatorio. Si ricordano anche San Nemesiano e compagni martiri e San Pulcherio, imperatore.

Tra i fatti storici

1898 – A Ginevra l’imperatrice Elisabetta d’Austria, nota come Sissi, viene assassinata da un anarchico italiano.

1939 – Il Canada dichiara guerra alla Germania, entrando nel secondo conflitto mondiale.

2008 – A Ginevra viene inaugurato il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle del mondo.

Nati oggi

: Karl Lagerfeld (1933), stilista icona della moda; Colin Firth (1960), attore premio Oscar; Charles Sanders Peirce (1839), matematico e filosofo statunitense.

Accadde in Toscana

Franco Fortini

(pseudonimo di Franco Lattes), poeta, saggista, scrittore e critico letterario di origine fiorentina, nasce a Firenze nel 1917.

Una giornata che intreccia fede, tragedie storiche e grandi protagonisti della cultura mondiale.