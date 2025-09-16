Oggi 16 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è martedì 16 settembre 2025, 259esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 106 giorni. Il sole sorge alle 6,54 e tramonta alle 19,22. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono i Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri. Si ricorda anche Sant’Eufemia, martire di Calcedonia.

Tra i fatti storici

• 1620 – Parte dal Porto di Plymouth la nave con a bordo i padri pellegrini diretti in America del nord.

• 1810 – Inizia la guerra d’indipendenza del Messico contro la Spagna.

• 1904 – In Italia continua il primo sciopero generale, iniziato il 15 settembre, dopo la strage dei minatori sardi a Buggerru.

• 1920 – Esplode una bomba a Wall Street, a New York: 38 morti e centinaia di feriti.

Nati oggi: Pietro Pomponazzi (1462), filosofo italiano; Lauren Bacall (1924), attrice statunitense; B.B. King (1925), chitarrista blues statunitense; Alessandro Cecchi Paone (1961), giornalista e conduttore televisivo; Maria Chiara Carrozza (1965), scienziata e politica italiana.

Accadde in Toscana

Nel 1970 a San Giovanni Valdarno, nasce Alfredo Aglietti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.