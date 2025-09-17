16.8 C
Oggi 17 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Oggi è mercoledì 17 settembre 2025, 260esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 105 giorni. Il sole sorge alle 6,55 e tramonta alle 19,20. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Roberto Bellarmino, cardinale gesuita e dottore della Chiesa, noto per il suo ruolo nella Controriforma.

Tra i fatti storici

• 1394 – Re Carlo VI di Francia ordina che tutti gli ebrei vengano espulsi dalla Francia.

• 1630 – Viene fondata la città di Boston.

• 1862 – Guerra di secessione americana: si combatte la battaglia di Antietam, la più sanguinosa della guerra, con oltre 23.000 vittime.

• 1944 – Inizio della battaglia di Arnhem, parte dell’operazione Market Garden durante la Seconda guerra mondiale.

Nati oggi: Reinhold Messner (1944), alpinista ed esploratore italiano; Anne Bancroft (1931), attrice statunitense; Anastacia (1968), cantante statunitense; Joe Bastianich (1968), imprenditore e personaggio televisivo italo-americano.

Accadde in Toscana

Nel 1328 iniziò oggi il famoso assedio di Grosseto che durò fino al 21 settembre. L’esercito imperiale tentò di conquistare la città ma non riuscì a espugnarla.

