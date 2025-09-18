18.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Oggi 18 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

REDAZIONE
Oggi è giovedì 18 settembre 2025, 261esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 104 giorni. Il sole sorge alle 6,56 e tramonta alle 19,18. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano del XVII secolo, conosciuto anche come “Fratel Asino” per la sua umiltà. È patrono degli studenti e degli aviatori, noto per il dono della scienza infusa e le sue levitazioni mistiche

Tra i fatti storici
• 96 – A Roma l’imperatore Domiziano viene assassinato in una congiura di palazzo. Gli succede Marco Cocceio Nerva.
• 1180 – Muore il re di Francia Luigi VII, gli succede il figlio Filippo II Augusto.
• 1851 – Viene pubblicato il primo numero del New York Times.
• 1947 – La CIA viene istituita ufficialmente negli Stati Uniti.

Nati oggi: Greta Garbo (1905), attrice svedese; Rossano Brazzi (1916), attore italiano; Jada Pinkett Smith (1971), attrice statunitense; Ronaldo (1976), ex calciatore brasiliano.

Accadde in Toscana

Nel 1944, durante la Battaglia del Passo del Giogo: le truppe alleate sfondano la Linea Gotica sull’Appennino tosco-romagnolo, aprendo la strada verso la Pianura Padana.

 

